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Coluna Renata Rasseli

Dorion Soares leva alta joalheria do ES para nova novela das 9 da Rede Globo

O designer de marca homônima Dorion Soares foi convidado pela direção de arte da Rede Globo para atuar como consultor do núcleo de joalheria da nova novela Quem Ama Cuida, que estreia nesta segunda (18)

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 03:09

Publicado em 

18 mai 2026 às 03:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O joalheiro Dorion Soares
RR Entrevista o joalheiro Dorion Soares, que foi convidado pela Globo para atuar como consultor do núcleo de joalheria da nova novela "Quem Ama Cuida", que estreia nesta segunda (18), e terá como protagonista um renomado joalheiro interpretado por Antônio Fagundes. Fernando Madeira

Nosso joalheiro Dorion Soares espalha o seu brilho e talento à frente de sua marca hômonima para além do ES. Confirmando sua relevância no cenário nacional e internacional, o designer, que há 16 anos comanda sua loja no ES,  foi convidado pela direção de arte da Rede Globo para atuar como consultor do núcleo de joalheria da nova noveladas 9 "Quem Ama Cuida", que estreia nesta segunda (18), e terá como protagonista um renomado joalheiro interpretado por Antônio Fagundes


Além de compartilhar seu conhecimento e expertise sobre o universo da alta joalheria, Dorion terá suas criações exclusivas presentes ao longo da produção. As joias da abertura da trama levam sua assinatura, assim como peças em destaque utilizadas pelo elenco principal em cenas de close. O contrato de consultoria e cessão de joias se estende por toda a trama.

Convidado do quadro RR Entrevista desta segunda-feira (18), dia de estreia na Globo,  Dorion ainda falou sobre o desfile de suas joias na Paris Fashion Week e sobre sua agenda internacional, dividindo seu tempo entre Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, acompanhando projetos e movimentações da marca no mercado global. Confira a entrevista completa: 

Trajetória de sucesso

Especializado no mercado de luxo e reconhecido pelo uso de gemas raras brasileiras, especialmente turmalinas paraíba, diamantes e pedras preciosas coloridas, Dorion é natural de Teófilo Otoni, cidade conhecida como um dos principais polos de pedras preciosas do país. 

O filho de seu José Soares da Costa, conhecido como Zé Pretinho,  cresceu em uma família ligada ao comércio de gemas, seguindo os passos do pai, tradicional comerciante do setor.


Com mais de duas décadas de atuação, construiu carreira internacional  participando de importantes feiras de joalheria, como a Hong Kong Jewellery Show, a Couture Las Vegas e a Tucson Gem Show, nos Estados Unidos. Seu trabalho ganhou notoriedade pela combinação entre design contemporâneo, acabamento artesanal e valorização das gemas brasileiras.


Ao longo da carreira, Dorion abriu lojas e showrooms em cidades como Vitória, Rio de Janeiro e Nova York, além de expandir sua marca para cruzeiros de luxo internacionais. Em 2023, inaugurou sua primeira loja no Rio de Janeiro, fortalecendo a presença da marca no mercado nacional de luxo.


Seu nome também ficou conhecido por atender celebridades e produzir peças exclusivas para novelas e editoriais de moda. Um dos marcos de sua trajetória foi a criação de joias para a novela “Em Família”, de Manoel Carlos, além de ter peças usadas por atrizes brasileiras e destaque em revistas internacionais de joalheria.


Nos últimos anos, Dorion consolidou sua presença internacional em eventos de alta joalheria na Europa. Em 2025, apresentou o colar “Copacabana” na Luxury Monte-Carlo, em Monte Carlo, peça composta por quase 3 mil diamantes e turmalinas paraíba. Também participou da Paris Fashion Week com uma coleção exclusiva de 30 joias autorais.


Em Mônaco, recebeu o prêmio “Joia Mais Icônica da Alta Joalheria” durante a Unique Luxury Show, reforçando seu reconhecimento internacional como um dos principais nomes brasileiros da alta joalheria contemporânea.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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