Dorion Soares leva alta joalheria do ES para nova novela das 9 da Rede Globo

Trajetória de sucesso



Especializado no mercado de luxo e reconhecido pelo uso de gemas raras brasileiras, especialmente turmalinas paraíba, diamantes e pedras preciosas coloridas, Dorion é natural de Teófilo Otoni, cidade conhecida como um dos principais polos de pedras preciosas do país.



O filho de seu José Soares da Costa, conhecido como Zé Pretinho, cresceu em uma família ligada ao comércio de gemas, seguindo os passos do pai, tradicional comerciante do setor.





Com mais de duas décadas de atuação, construiu carreira internacional participando de importantes feiras de joalheria, como a Hong Kong Jewellery Show, a Couture Las Vegas e a Tucson Gem Show, nos Estados Unidos. Seu trabalho ganhou notoriedade pela combinação entre design contemporâneo, acabamento artesanal e valorização das gemas brasileiras.





Ao longo da carreira, Dorion abriu lojas e showrooms em cidades como Vitória, Rio de Janeiro e Nova York, além de expandir sua marca para cruzeiros de luxo internacionais. Em 2023, inaugurou sua primeira loja no Rio de Janeiro, fortalecendo a presença da marca no mercado nacional de luxo.





Seu nome também ficou conhecido por atender celebridades e produzir peças exclusivas para novelas e editoriais de moda. Um dos marcos de sua trajetória foi a criação de joias para a novela “Em Família”, de Manoel Carlos, além de ter peças usadas por atrizes brasileiras e destaque em revistas internacionais de joalheria.





Nos últimos anos, Dorion consolidou sua presença internacional em eventos de alta joalheria na Europa. Em 2025, apresentou o colar “Copacabana” na Luxury Monte-Carlo, em Monte Carlo, peça composta por quase 3 mil diamantes e turmalinas paraíba. Também participou da Paris Fashion Week com uma coleção exclusiva de 30 joias autorais.





Em Mônaco, recebeu o prêmio “Joia Mais Icônica da Alta Joalheria” durante a Unique Luxury Show, reforçando seu reconhecimento internacional como um dos principais nomes brasileiros da alta joalheria contemporânea.