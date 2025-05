Os bastidores do "Sextou, mas não sextarei" do governador Casagrande

RR Entrevista o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande. Crédito: Fernando Madeira

Todas as sextas-feiras, antes das 6 horas da manhã, o governador Renato Casagrande (PSB) acorda seus seguidores com a receita do seu café da manhã. Com o bordão "Sextou, mas não sextarei", o vídeo mostra os preparativos do prato, enquanto Casagrande anuncia a agenda intensa do final de semana. A primeira receita que conquistou os capixabas foi a banana-da-terra com queijo. Daí para frente, o "sextou" viralizou e transformou o governador num grande influenciador do ES.

"Os eleitores compartilham receitas, contribuem com dicas de cozinha e eu ainda acabo incentivando os homens a prepararem o café da manhã para suas famílias", conta o governador, que recebeu a coluna RR, ao lado da primeira-dama Virgínia Casagrande, na última sexta-feira (09), na residência oficial da Praia da Costa, antes de embarcarem para uma missão oficial nos Estados Unidos. "Já teve muito marido falando pra mim: a senhora tá colocando ele para cozinhar e agora eu tenho de preparar o café lá de casa também", brincou Dona Virgínia.

Durante o RR Entrevista, o casal falou sobre a vida em família em meio à agenda "No Pique do Casão", a paixão do governador pelas corridas de rua, esportes e treinos e como acontecem os encontros de família. Durante o bate-papo descontraído, longe das pautas de política e eleições 2026, o casal ainda falou sobre futebol, Virginia torce para o Vasco e Casagrande é botafoguense. E como a "barrinha de cereal" (torresmo) virou o amuleto da sorte dos jogos do Botafogo também foi revelado durante o RR Entrevista. "Agora já não é mais só do Botafogo, porque o Ricardo Ferraço já passou a apreciar uma barrinha de cereal nos jogos Flamengo também".

Ao final da entrevista, governador se emocionou ao falar da mãe, Dona Anita, que ele faz questão de visitar e cuidar sempre que sobra um tempinho na sua agenda.

PARCERIA

O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande na residência oficial da Praia da Costa. Crédito: Fernando Madeira

Renato e Virgínia são casados desde 1990, têm dois filhos: Milla e Victor Casagrande, e dois netos, Cauan e Rael (filhos de Milla). "O domingo é da família, gostamos de preparar uma massa e reunir todos, sempre que a agenda permite. Os netinhos a gente vê todas as semanas e várias vezes por semana. Se a Milla chamar, eu vou", revelou Dona Virgínia.

O primeiro-casal também é muito presente em eventos sociais, empresariais e culturais de todo o Estado (veja galeria abaixo). Virgínia, natural de Vitória e dentista aposentada, se destaca nos bastidores do poder, atuando com discrição e conselheira próxima do marido. Atualmente, ela está à frente do Parque Cultural Casa do Governador. "Virgínia comanda o nosso parque, que é de todos os capixabas. Todos os dias temos visitas por aqui e já recebemos grandes eventos", disse Casagrande.

Natural de Castelo, Casagrande iniciou sua trajetória política como representante estudantil na Universidade Federal de Viçosa, onde cursou Engenharia Florestal. Sua carreira inclui cargos como deputado estadual, vice-governador, deputado federal e senador. Está em seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo.

"A gente só divulga o café da manhã na sexta-feira. Mas eu preparo o café todos os dias Nos outros dias, o café é mais simples. Na sexta-feira a gente faz mais caprichado pra aguentar a agenda do final de semana." Governador Renato Casagrande

Renato Casagrande e Virginia





Governador Renato Casagrande, Papa Francisco e Virgínia Casagrande . Governo do ES





Governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande no Tenda Lab . Melina Furlan - Acervo IBCA





Secretário de Cultura Fabricio Noronha, primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, cantora Simone, governador Renato Casagrande e Carla Freire . Melina Furlan - Acervo Galpão-IBCA





Renato Casagrande e Virginia Casagrande . Cloves Louzada





Virginia e Renato Casagrande . Mônica Zorzanelli





Virgínia e Renato Casagrande . Claudio Postay





Equipe RR Entrevista O RR Entrevista conta com roteiro e apresentação de Renata Rasseli, imagens de Fernando Madeira e Haelly Dragnev, edição de Cauã Christian, supervisão de Haelly Dragnev e Adriana Rios. A entrevista foi acompanhada pelo assessor do governador Raphael Marques e pelo gerente da Rede Gazeta Giliard Ferreira.

