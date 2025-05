Parque Cultural Casa do Governador ganha galeria para exposições de arte

Fabrício Noronha, o artista Hiorlando, Renato Casagrande e Claudia Afonso. Crédito: Cloves Louzada

O Parque Cultural Casa do Governador, espaço já consolidado como maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo, confirma seu papel de destaque na difusão da arte com a inauguração da Galeria Gabinete, que foi inaugurada na sexta-feira, (09). A visitação acontece até dia 17 de agosto.

Anexo à residência oficial, o espaço era utilizado como gabinete de reuniões do governador. Cedido para o uso do Parque Cultural Casa do Governador e nomeado de Galeria Gabinete, o local se transformou em um espaço de arte dedicado a receber exibições temporárias de artistas locais, nacionais e internacionais.

Para marcar a estreia, o local receberá a mostra “Quem Tem Medo de Bicho Pau?”, do artista maranhense Hiorlando. A exposição é uma iniciativa do Museu Vale, do Centro Cultural Vale Maranhão e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale, e realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.

“‘Quem Tem Medo de Bicho Pau?’ é um momento de real importância para o Parque Cultural Casa do Governador, que se consolida como um importante espaço urbano nacional, um viveiro de conhecimento, arte e natureza. Abrir com os trabalhos de Hiorlando nessa montagem lúdica e impecável feita pelo Museu Vale não poderia ter sido mais ideal, pois traz algumas das ideias que nos guiam: convívio e transformação, arte e natureza, ancestralidade e contemporaneidade”, avalia Omar Salomão, curador do Parque Cultural Casa do Governador.

BICHO E MADEIRA

O artista Hiorlando. Crédito: Cloves Louzada

Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, e revela nas formas e texturas, um mundo onde o real e o imaginário coexistem. A curadoria é de Gabriel Gutierrez, diretor do Centro Cultural Vale Maranhão.

Para a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, essa é uma oportunidade de valorizar a diversidade de expressões artísticas e criar múltiplas experiências para o público. “A exposição celebra o encontro entre dois espaços que integram o Instituto Cultural Vale, aproximando o Maranhão e o Espírito Santo por meio da arte popular, da cultura e da potência criativa desses territórios banhados pelo mar. Vamos conectar os capixabas com o universo criativo de Hiorlando, ocupando o Parque Cultural Casa do Governador, com uma fauna encantada, valorizando a aproximação com a natureza e com o lúdico”, afirma.

O curador da mostra destaca a importância da cultura popular na formação do pensamento crítico e afirmação da ancestralidade. “Comumente, pensamos na ancestralidade como algo abstrato que paira sobre as nossas cabeças, quando, na verdade, ela é física e presente. Os bichos de Hiorlando são uma prova da marca ancestral dos fazeres populares. Eles conectam tempos e espaços distantes, fazendo lembrar que a cultura popular é originária. É possível reconhecer, nos bichos de Hiorlando, as pinturas rupestres, as carrancas do São Francisco e até a casaca Capixaba. O movimento é o mesmo: dar e criar sentido a partir dos valores da terra, ordenando minimamente o mundo que nos rodeia”, explica Gabriel.

João Pereira Marques, ou Hiorlando, ou mesmo Daolinda, como é conhecido, nasceu, em 1963, no povoado maranhense João Peres, Araióses. Iniciou a vida de trabalho numa salina próxima ao município Água Doce do Maranhão, onde mora até hoje.

Abertura da mostra “Quem Tem Medo de Bicho Pau?”





Claudia Afonso, Gabriel Gutierez e o artista Hiorlando . Cloves Louzada





Virginia Casagrande, o artista Hiorlando e Claudia Afonso . Cloves Louzada





Gabriel Gutierez e Ronaldo Barbosa . Cloves Louzada





Virginia Casagrande e Ronaldo Barbosa . Cloves Louzada





O artista Hiorlando e Thais Hilal . Cloves Louzada





Ricardo Ferraço e Renato Casagrande . Cloves Louzada





Claudia Afonso, o artista Hiorlando e Thais Hilal . Cloves Louzada





O artista Hiorlando e Claudia Afonso . Cloves Louzada





Ronaldo Barbosa, Renato Casagrande, Virginia Casagrande e Claudia Afonso . Cloves Louzada





Claudia Afonso, Virginia Casagrande, o artista Hiorlando, Gabriel Gutierez e Ronaldo Barbosa . Cloves Louzada





Thais Hilal e Hilal Sami Hilal . Cloves Louzada

