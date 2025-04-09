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Para 2025

Parque Cultural Casa do Governador anuncia programação com mais de 750 atividades

Parque em Vila Velha terá oficinas, shows, exposições, seminários e formações ao longo deste ano, com acesso gratuito e aberto ao público
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 20:19

Ailton Krenak fará seminário no Parque Cultural Casa do Governador
Ailton Krenak fará seminário no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini / ABL Divulgação
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, divulgou a programação para o ano de 2025, que inclui mais de 750 atividades gratuitas ao longo do ano. O espaço, que une arte, sustentabilidade e educação em uma área de 93 mil metros quadrados, visa se consolidar como referência cultural no Espírito Santo.
A atividades que serão realizadas ao longo do ano incluem visitas mediadas ao acervo de esculturas, a aquisição de novas obras de arte, o lançamento do primeiro catálogo do acervo de esculturas, a inauguração de uma galeria dedicada a exposições temporárias, e programação de espetáculos artísticos e talk-show. O artista plástico capixaba José Carlos Vilar, que está com nova exposição, "Lições de Escultura", no Palácio Anchieta, é um dos nomes confirmados para o talk-show.
Coletiva de Imprensa no Parque Cultural Casa do Governador
Foi anunciada a programação para 2025 que inclui mais de 750 atividades gratuitas ao longo do ano Crédito: Vitor Jubini
“A missão é ampliar o impacto que o espaço tem na vida das pessoas, oferecendo uma programação inclusiva, acessível e transformadora. Trata-se de uma iniciativa de responsabilidade social, ambiental e cultural, com uma abordagem generosa e plural”, afirma Sérgio Sá Leitão, diretor do Instituto ArteCidadania, organização da sociedade civil selecionada pelo Governo do Estado do Espírito Santo por meio de chamamento público realizado em 2024.
O evento contou com a presença de Ailton Krenak, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, que foi eleito em 2023 para a Academia Brasileira de Letras (ABL), se tornando o primeiro indígena a ocupar esse cargo.
"Nós e a natureza somos a mesma coisa. Não existe essa coisa de que somos separados do meio ambiente. Somos um todo. Mas em algum momento da nossa história, a tal da modernidade veio e colocou uma camada estranha nessa nossa relação com a vida, com a Terra, com os oceanos, com as florestas. Temos que debater sobre esse afastamento e sobre essa destruição que temos gerado", conta Ailton Krenak. 

VEJA ALGUMAS NOVIDADES PARA 2025

  • Seminários Temáticos: eventos que acontecem semestralmente com foco nos pilares do Parque. O primeiro deles será “Desnaturada: Chamado Ancestral”, com curadoria de Ailton Krenak, nos dias 14, 15 e 16 de maio.

  • Parque Aberto: edição quinzenal de atividades culturais aos domingos, que a partir de junho também passa a acontecer aos sábados. A programação reúne apresentações musicais, oficinas, aulas voltadas ao bem-estar, visitas mediadas ao acervo e a Feira Curva, com empreendedores da economia criativa capixaba.

  • De Conversa em Conversa: talk-show mensal, entre abril e julho, com curadoria de Julio Diniz. O projeto promove encontros entre nomes da música e da literatura, intercalando bate-papo, leituras e apresentações ao vivo.

  • Novas Obras: o acervo de esculturas será ampliado com cinco novas obras, valorizando tanto artistas consagrados quanto nomes emergentes da cena contemporânea.

  • Escola Viva de Artes (EVA): iniciativa voltada à formação e troca de saberes, com ciclos de formação de educadores, oficinas, palestras, rodas de conversa, seminários, visitas mediadas e projetos ambientais.

  • Visitas Mediadas: realizadas de quarta a sábado, às 15h30, e aos domingos e feriados, às 10h. Grupos podem agendar horários especiais às quartas, quintas e sextas.

  • Melhorias de Infraestrutura: serão implementadas intervenções como a substituição do muro atual por um gradil e a criação de uma nova entrada, com projeto arquitetônico assinado pela Universidade Federal do Espírito Santo.

  • Nova Sinalização: o Parque também ganhará sinalização atualizada, alinhada à nova identidade visual do espaço, para tornar a experiência do visitante mais acolhedora e intuitiva.

O PARQUE

Parque Cultural Casa do Governador tem atividades gratuitas e abertas ao público
O espaço promove uma interação entre arte contemporânea e natureza Crédito: Divulgação
Localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, o Parque Cultural Casa do Governador foi inaugurado em maio de 2022, com o propósito de valorizar a produção cultural local. Hoje, é reconhecido como a maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo, abrigando 32 obras de arte, entre permanentes e temporárias, incluindo esculturas, instalações e obras site-specific.
O espaço, de visitação gratuita, promove uma interação entre arte contemporânea e natureza, organizada em três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

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