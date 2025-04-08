Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Roda D’Água será palco de celebração das culturas populares capixabas em abril
Em Cariacica

Roda D’Água será palco de celebração das culturas populares capixabas em abril

Música, dança e tradição tomam conta de Cariacica em evento que reúne mestres e grupos culturais de todo o Estado para celebrar a identidade capixaba.
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 15:10

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica
Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Durante dois finais de semana de abril — nos dias 12, 13, 19 e 20 — a comunidade de Roda D’Água, em Cariacica, recebe o Encontro de Culturas, um grande festival que exalta a diversidade e a força das manifestações culturais do Espírito Santo. Ao todo, 24 grupos de diferentes cidades capixabas irão se apresentar, trazendo ao público espetáculos de congo, jongo, capoeira, folia de reis, dança afro, escola de samba, quadrilhas juninas, boi pintadinho e muito mais.
Com entrada gratuita, o evento acontece sempre das 16h às 21h, com uma programação pensada para garantir conforto e boa estrutura tanto para o público quanto para os grupos participantes.
Mais do que um festival, o Encontro de Culturas se propõe a ser um espaço de celebração do patrimônio imaterial do Espírito Santo. A programação reunirá grupos da Grande Vitória e de cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, São Mateus, Vila Pavão, Alegre, Serra, Santa Leopoldina, Itaúnas (Conceição da Barra) e outras regiões.
Encontro da Folia de Reis, em Muqui (ES)
Encontro da Folia de Reis, em Muqui (ES) Crédito: Gabriel Lordello

Programação

  • Sábado | 12 de abril
  • Folia de Reis Missão Divina – Mestre Wilson Diniz (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Charola de São Sebastião – Mestre Adílio (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Boi Pintadinho Teimosão (Alegre)
  • Quadrilha Tsunami (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Reis de Boi – Mestre Valentim (São Mateus)
  • Boi Pintadinho Tsunami (Muqui)
  • Grupo de Dança Afro NegraÔ (Grande Vitória)

  • Domingo | 13 de abril
  • Escola de Samba Independentes de Boa Vista (Cariacica)
  • Folia de Reis do Vale dos Reis (Cariacica)
  • Coletivo Performance Itinerante (Grande Vitória)
  • Banda de Congo Mestre Tagibe (Cariacica)
  • Banda de Congo Santa Izabel – Mestre Jaedson (Cariacica)
  • Desfile da Beleza Negra Capixaba (ES)

  • Sábado | 19 de abril
  • Bate-Flechas Mártir São Sebastião – Mestra Joana (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Caxambu Santa Cruz – Mestra Maria Laurinda (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Banda de Congo Retiro do Mangaraí (Santa Leopoldina)
  • Dança Afro Motumbaxé (Serra)
  • Godo Samba Show (Cariacica)
  • Boi Pintadinho Tsunami – Mestre Emerson (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Capoeira Filhos da Princesa do Sul – Mestre Paulinho

  • Domingo | 20 de abril
  • Grupo Zacimba Gaba (Vila Pavão)
  • Banda de Congo Beatos de São Benedito
  • Pagode Leq Samba
  • Jongo
  • Ticumbi do Mestre Nil (Itaúnas)

Serviço

  • Local: Roda D’Água, Cariacica – ES
  • Data: 12, 13, 19 e 20 de abril de 2025
  • Horário: 16h às 21h
  • Entrada gratuita

Veja Também

Olodum e blocos capixabas agitam Praia de Camburi com entrada gratuita

Após turnê na Europa, Seu Jorge se apresenta no ES neste fim de semana

De Black Sabbath a Queen: pianista apresenta espetáculo de rock em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cultura Dança Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados