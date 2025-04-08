Roda D’Água será palco de celebração das culturas populares capixabas em abril

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Durante dois finais de semana de abril — nos dias 12, 13, 19 e 20 — a comunidade de Roda D’Água, em Cariacica, recebe o Encontro de Culturas, um grande festival que exalta a diversidade e a força das manifestações culturais do Espírito Santo. Ao todo, 24 grupos de diferentes cidades capixabas irão se apresentar, trazendo ao público espetáculos de congo, jongo, capoeira, folia de reis, dança afro, escola de samba, quadrilhas juninas, boi pintadinho e muito mais.

Com entrada gratuita, o evento acontece sempre das 16h às 21h, com uma programação pensada para garantir conforto e boa estrutura tanto para o público quanto para os grupos participantes.

Mais do que um festival, o Encontro de Culturas se propõe a ser um espaço de celebração do patrimônio imaterial do Espírito Santo. A programação reunirá grupos da Grande Vitória e de cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, São Mateus, Vila Pavão, Alegre, Serra, Santa Leopoldina, Itaúnas (Conceição da Barra) e outras regiões.

Encontro da Folia de Reis, em Muqui (ES) Crédito: Gabriel Lordello

Programação

Sábado | 12 de abril

Folia de Reis Missão Divina – Mestre Wilson Diniz (Cachoeiro de Itapemirim)

Charola de São Sebastião – Mestre Adílio (Cachoeiro de Itapemirim)

Boi Pintadinho Teimosão (Alegre)

Quadrilha Tsunami (Cachoeiro de Itapemirim)

Reis de Boi – Mestre Valentim (São Mateus)

Boi Pintadinho Tsunami (Muqui)

Grupo de Dança Afro NegraÔ (Grande Vitória)





Domingo | 13 de abril

Escola de Samba Independentes de Boa Vista (Cariacica)

Folia de Reis do Vale dos Reis (Cariacica)

Coletivo Performance Itinerante (Grande Vitória)

Banda de Congo Mestre Tagibe (Cariacica)

Banda de Congo Santa Izabel – Mestre Jaedson (Cariacica)

Desfile da Beleza Negra Capixaba (ES)





Sábado | 19 de abril

Bate-Flechas Mártir São Sebastião – Mestra Joana (Cachoeiro de Itapemirim)

Caxambu Santa Cruz – Mestra Maria Laurinda (Cachoeiro de Itapemirim)

Banda de Congo Retiro do Mangaraí (Santa Leopoldina)

Dança Afro Motumbaxé (Serra)

Godo Samba Show (Cariacica)

Boi Pintadinho Tsunami – Mestre Emerson (Cachoeiro de Itapemirim)

Capoeira Filhos da Princesa do Sul – Mestre Paulinho





Domingo | 20 de abril

Grupo Zacimba Gaba (Vila Pavão)

Banda de Congo Beatos de São Benedito

Pagode Leq Samba

Jongo

Ticumbi do Mestre Nil (Itaúnas)

Serviço