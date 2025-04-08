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Música

De Black Sabbath a Queen: pianista apresenta espetáculo de rock em Vitória

Clássicos do rock de bandas como Queen, Led Zeppelin e Rita Lee serão interpretados de forma clássica no Teatro Sesc Glória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 09:30

Vitória recebe espetáculo com sucessos do rock de 1975 tocados ao piano
Vitória recebe espetáculo com sucessos do rock de 1975 tocados ao piano Crédito: Arthur Henrique / Divulgação
O que acontece quando o peso do rock e a sensibilidade da música clássica se encontram? A resposta chega em forma de espetáculo no próximo domingo, (13), no Teatro Sesc Glória, em Vitória. No palco, apenas um piano acústico e o talento do pianista curitibano Bruno Hrabovsky, que apresenta o concerto “Rock ao Piano – Especial 1975”, uma viagem sonora que promete emocionar fãs de todas as gerações.
A proposta é ousada: transformar sucessos do rock e do metal lançados em 1975 — ano considerado um divisor de águas na história do gênero — em arranjos eruditos, sem perder a potência emocional que marcou esses hinos. No repertório, nomes como Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Kiss, Black Sabbath, Supertramp, Rita Lee e Raul Seixas ganham vida em interpretações intensas e delicadas, que provam que o piano pode, sim, ser tão impactante quanto uma guitarra distorcida.
Além das performances musicais, o espetáculo conta com comentários e interações com o público, tornando a experiência ainda mais imersiva. “A ideia é levar o público para dentro do universo do rock, mostrando como essa música pode soar grandiosa mesmo com um único instrumento. É uma forma de revisitar essas obras com um novo olhar”, explica Bruno.

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Com passagens por mais de 130 cidades em 21 estados brasileiros, Bruno Hrabovsky tem conquistado uma legião de admiradores com seu projeto Rock ao Piano, que vem consolidando sua posição como um dos principais nomes na fusão entre o erudito e o popular no Brasil. Formado em Geologia, ele abandonou os mapas para se dedicar ao que realmente o move: a música.
Para quem busca uma noite de boa música, nostalgia e originalidade, o espetáculo é um prato cheio. Os ingressos estão à venda na plataforma Guichê Web, com preços que variam entre R$ 30 e R$ 80, dependendo do setor escolhido. A classificação é livre.

SERVIÇO – Rock ao Piano: Especial 1975

  • Data: 13 de abril (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória/ES
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: À venda online pela plataforma Guichê Web
  • Valores:
    • Plateia: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
    • Mezanino: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)
    • Balcão: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
  • Repertório com versões ao piano de:
    • Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss, Black Sabbath, Supertramp
    • E clássicos do rock nacional de Rita Lee e Raul Seixas

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