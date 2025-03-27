Frejat critica cenário atual do rock brasileiro: “Perderam um pouco a noção”

O cantor Frejat Crédito: Leo Aversa

O cantor Frejat, um dos grandes nomes do rock nacional, trouxe à tona uma crítica ao cenário atual do gênero no Brasil. Em conversa com HZ, o cantor destacou a maneira como o rock é consumido pelas novas gerações e tratado pela indústria da comunicação fez com que ele perdesse parte de sua força original.

"Acho que as pessoas perderam um pouco a noção da importância que o rock teve no comportamento da sociedade. Hoje, temos que trabalhar de outra forma, mostrando para a moçada quem são Bob Dylan, Lou Reed, Raul Seixas, Rita Lee, Beatles, Stones. Essas figuras fortes ajudaram a moldar a música e o comportamento de várias gerações", afirmou o cantor.

O impacto da indústria no rock atual

Frejat destacou que um dos fatores responsáveis por essa mudança na percepção do rock foi a maneira como a indústria da comunicação passou a tratar o gênero. Para ele, a comercialização excessiva diluiu parte da identidade do rock e sua influência no público mais jovem.

A indústria da comunicação colocou o rock vendendo todo tipo de produto, e isso acabou diluindo muito a força do gênero para a garotada

Novos talentos no rock brasileiro

Apesar da sua visão sobre o atual momento do gênero, Frejat reconhece que há artistas que têm conseguido se destacar dentro do rock nacional. Entre os nomes que chamam sua atenção, ele cita Ana Frango Elétrico e Letrux, que vêm conquistando espaço e trazendo novas sonoridades ao estilo.