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Polêmica

Frejat critica cenário atual do rock brasileiro: “Perderam um pouco a noção”

Em conversa com HZ, o cantor destacou a maneira como o rock é consumido pelas novas gerações e tratado pela indústria da comunicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Março de 2025 às 11:30

O cantor Frejat
O cantor Frejat Crédito: Leo Aversa
O cantor Frejat, um dos grandes nomes do rock nacional, trouxe à tona uma crítica ao cenário atual do gênero no Brasil. Em conversa com HZ, o cantor destacou a maneira como o rock é consumido pelas novas gerações e tratado pela indústria da comunicação fez com que ele perdesse parte de sua força original.
"Acho que as pessoas perderam um pouco a noção da importância que o rock teve no comportamento da sociedade. Hoje, temos que trabalhar de outra forma, mostrando para a moçada quem são Bob Dylan, Lou Reed, Raul Seixas, Rita Lee, Beatles, Stones. Essas figuras fortes ajudaram a moldar a música e o comportamento de várias gerações", afirmou o cantor.

O impacto da indústria no rock atual

Frejat destacou que um dos fatores responsáveis por essa mudança na percepção do rock foi a maneira como a indústria da comunicação passou a tratar o gênero. Para ele, a comercialização excessiva diluiu parte da identidade do rock e sua influência no público mais jovem.
A indústria da comunicação colocou o rock vendendo todo tipo de produto, e isso acabou diluindo muito a força do gênero para a garotada

Novos talentos no rock brasileiro

Apesar da sua visão sobre o atual momento do gênero, Frejat reconhece que há artistas que têm conseguido se destacar dentro do rock nacional. Entre os nomes que chamam sua atenção, ele cita Ana Frango Elétrico e Letrux, que vêm conquistando espaço e trazendo novas sonoridades ao estilo.
As declarações do cantor reacendem o debate sobre o rumo do rock no Brasil e no mundo. Para alguns, o gênero continua relevante, se reinventando e alcançando novas audiências. Para outros, o cenário enfrenta desafios para manter sua essência e conexão com o público.

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