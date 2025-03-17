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Televisão

'The Masked Singer': saiba quem foi eliminado no programa de hoje

Ex-BBB, ator famoso estava por trás do ‘desmascarado’ Candinho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2025 às 09:51

O personagem Candinho, à direita, durante o 'The Masked Singer Brasil' exibido em 9 de fevereiro de 2025
O personagem Candinho, à direita, durante o 'The Masked Singer Brasil' exibido em 9 de fevereiro de 2025 Crédito: Mauricio Fidalgo/TV Globo
O personagem Candinho foi eliminado no The Masked Singer Brasil exibido neste domingo, 16. Após ser desmascarado, foi reveleada sua verdadeira identidade: o ator Douglas Silva.
"O maior desafio foi executar todos aqueles movimentos, de todas as músicas, coreografias, com uma mobilidade ilimitada. Aquela roupa tinha quatro camadas, eram vários tecidos", disse após ser eliminado.
Douglas Silva é ator com mais de duas décadas de carreira. Ele é conhecido especialmente por interpretar o personagem Acerola, dupla de Laranjinha, na série Cidade dos Homens (2002) e ter feito parte do elenco do BBB 22.

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