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Estreia

Eliana estreia no 'The Masked Singer Brasil', da Globo: 'Que emoção'

O início do programa deu destaque à artista, que apareceu chegando de carro luxuoso e roupa brilhante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 17:35

Apresentadora Eliana lembra críticas por sua testa e risada
Eliana estreia no 'The Masked Singer Brasil', da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/Bruno Fiorentino
Eliana fez sua estreia como apresentadora do The Masked Singer Brasil na tarde deste domingo, 22, na TV Globo. O início do programa deu destaque à artista, que apareceu chegando de carro luxuoso e roupa brilhante a um local com várias fantasias da temporada. Em seguida, surgiu no palco e exclamou: "Meu Deus! Que coisa linda, que emoção!".
Pouco depois a repórter Kenya Sade abriu a edição especial da atração cantando a música All I Want For Christmas Is You, enquanto a câmera mostrava dançarinos e os jurados: Tatá Werneck, Tony Ramos, Sabrina Sato, Belo e Dani Calabresa.
"Hoje é um dia tão importante, porque é a minha chegada oficial no Masked Singer Brasil. Que honra começar com esse clima de Natal, que me lembra tanto família reunida, uma das coisas que mais amo na minha vida.
Eliana ainda mandou um recado aos seus filhos ao mostrar parte das fantasias: "Vocês estão vendo as fantasias ali? É a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Manu e Arthur amam, gente! Manu, olha a Preguiça que você ama, filha! Olha o Bodinho! A Vovó Tartaruga, o Dragão. Arthur... Beijo da mamãe, queridos! Sou fã demais de vocês".

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