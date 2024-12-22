Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desconforto gastrointestinal

Gusttavo Lima está internado após cancelar show no Festival Villa Mix

Um boletim médico também informa que o cantor deu entrada pelo pronto-socorro com dor abdominal e que ele permaneceria em observação durante a noite
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 13:47

Gusttavo Lima teve jatinho apreendido
Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Gusttavo Lima está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após cancelar o show faria no Festival Villa Max na noite de sábado, 21. Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal.
Em um comunicado divulgado no Instagram, a assessoria de Lima informou que ele chegou ao Brasil ainda na manhã de sábado, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto. Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.
Um boletim médico também informa que o cantor deu entrada pelo pronto-socorro com dor abdominal e que ele permaneceria em observação durante a noite. "O quadro clínico é estável", diz a nota.
Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização.
O Villa Mix, em nota, disse que o evento precisou fazer alterações nos horários para atender uma demanda da atração principal do evento, o cantor americano Post Malone, e que o show da dupla havia sido adiantando em "apenas 1h."

Veja Também

William Bonner quebra o braço e fica de fora do Jornal Nacional no fim do ano

Roberto Carlos: saiba quais músicas ficaram de fora do especial

Confira os famosos que se casaram e os que se divorciaram em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados