Gusttavo Lima está internado após cancelar show no Festival Villa Mix

Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após cancelar o show faria no Festival Villa Max na noite de sábado, 21. Segundo a equipe do sertanejo, ele sofre com um quadro de desconforto gastrointestinal.

Em um comunicado divulgado no Instagram, a assessoria de Lima informou que ele chegou ao Brasil ainda na manhã de sábado, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto. Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.

Um boletim médico também informa que o cantor deu entrada pelo pronto-socorro com dor abdominal e que ele permaneceria em observação durante a noite. "O quadro clínico é estável", diz a nota.

Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização.