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Amores e desamores

Confira os famosos que se casaram e os que se divorciaram em 2024

Casamentos luxuosos, finais inesperados e histórias que marcaram o mundo dos famosos. Confira os altos e baixos dos relacionamentos neste ano
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 10:00

Famosos que casaram e famosos que se divorciaram em 2024
Famosos que casaram e famosos que se divorciaram em 2024 Crédito: Reprodução Instagram @marcopigossi / @belo
O ano de 2024 foi um verdadeiro carrossel de emoções no mundo das celebridades! Teve de tudo: casamentos luxuosos em destinos paradisíacos e até cerimônias secretas. Teve ator que optou por um casamento secreto na Itália até o cantor que transformou o chá revelação em uma surpresa matrimonial. O amor estava no ar!
Por outro lado, 2024 também trouxe uma onda de corações partidos. Casais que, para muitos, eram inseparáveis, como Belo e Gracyanne Barbosa, decidiram seguir caminhos diferentes, alguns de forma amigável e outros em meio a polêmicas.
HZ preparou uma lista para relembrar os momentos mais marcantes e inesperados dos casais que oficializaram suas uniões e aqueles que se divorciaram neste ano. Confira:

FAMOSOS QUE CASARAM EM 2024

Romulo Arantes Neto e Mari Saad:

Romulo Arantes Neto e Mari Saad
Romulo Arantes Neto e Mari Saad Crédito: Reprodução Instagram @romuloarantesneto
Com uma cerimônia deslumbrante em Itacaré, Bahia, Romulo Arantes Neto e Mari Saad reuniram amigos e familiares para celebrar seu amor, que já dura mais de dois anos.

Isabella Santoni e Henrique Blecher:

Isabella Santoni e Henrique Blecher
Isabella Santoni e Henrique Blecher Crédito: Reprodução Instagram @isabellasantoni
No dia 8 de junho, Isabella Santoni e Henrique Blecher selaram união em uma cerimônia na casa do casal no Rio, cercados por pessoas queridas. O casal já havia oficializado o casamento civil em maio.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda:

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda
Zezé di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Cristiane Mota / Folhapress
Zezé Di Camargo surpreendeu a capixaba Graciele Lacerda com um casamento surpresa durante o chá revelação do casal, no dia 25 de agosto, após mais de dez anos juntos. O casal aguarda o nascimento da primeira filha, chamada Clara. 

Marco Pigossi e Marco Calvani:

Marco Pigossi e Marco Calvani
Marco Pigossi e Marco Calvani Crédito: Reprodução Instagram @marcopigossi
Juntos desde 2021, o ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani escolheram a Itália para seu casamento no dia 1º de setembro. Com ternos brancos e pés descalços, os dois disseram "sim" em uma cerimônia mais intimista.

Endrick e Gabriely Miranda:

Endrick e Gabriely Miranda
Endrick e Gabriely Miranda Crédito: Reprodução Instagram @gabrielymiiranda
Em um post no Instagram, o jogador Endrick e a modelo Gabriely Miranda anunciaram o casamento em 16 de setembro, direto de Madrid, Espanha. O anúncio foi uma surpresa para os fãs.

Jade Barbosa e Leandro Fontanesi:

Jade Barbosa e Leandro Fontanesi
Jade Barbosa e Leandro Fontanesi Crédito: Reprodução Instagram @jade_barbosa
A ginasta Jade Barbosa e Leandro Fontanesi se casaram em 28 de setembro, em uma cerimônia intimista com a presença de atletas olímpicos e amigos próximos. O casal está junto há cinco anos.

Rebel Wilson e Ramona Agruma:

Rebel Wilson e Ramona Agruma
Rebel Wilson e Ramona Agruma Crédito: Rebel Wilson/Instagram
A atriz australiana Rebel Wilson, estrela de "A Escolha Perfeita", se casou com a empresária Ramona Agruma em 1º de outubro na Sardenha, Itália, em uma atmosfera repleta de charme e elegante. Elas ficaram noivas em fevereiro de 2023.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi:

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi Crédito: Reprodução Instagram Millie Bobby
A estrela da série "Stranger Things" Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, oficializaram seu amor em 2 de outubro, nas pitorescas colinas da Toscana, Itália.

João Gomes e Ary Mirelle:

João Gomes e Ary Mirelle
João Gomes e Ary Mirelle Crédito: Reprodução Instagram @joaogomescantor
O cantor João Gomes e Ary Mirelle casaram-se no Castelo de Brennand em Recife, no dia 21 de outubro, em um evento que reuniu 350 convidados para celebrar a união do casal.

Lucas Rangel e Lucas Bley:

Lucas Rangel e Lucas Bley
Lucas Rangel e Lucas Bley Crédito: Reprodução Instagram @lucasranngel
Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley realizaram uma festa de casamento no Palácio Tangará, em São Paulo, em 11 de novembro. A data foi especialmente escolhida para homenagear a mãe de Bley, que se estivesse viva, faria aniversário naquele dia.

FAMOSOS QUE SE DIVORCIARAM EM 2024

Belo e Gracyanne Barbosa:

Belo e Gracyanne Barbosa
Belo e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução Instagram @belo
Em abril, Belo e Gracyanne Barbosa encerraram o relacionamento de 17 anos. A separação foi marcada por polêmicas, incluindo relatos de um suposto caso de traição de Gracyanne com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.

Iza e Yuri Lima:

Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução Instagram @yurilima94
A cantora Iza anunciou o término com o jogador de futebol Yuri Lima, pai de sua filha Nala, em 10 de julho. A traição foi o motivo divulgado pela cantora, após conversas íntimas de Yuri com outra mulher se tornarem públicas.

Deborah Secco e Hugo Moura:

Deborah Secco e Hugo Moura
Deborah Secco e Hugo Moura Crédito: Reprodução Instagram @dedesecco
Após nove anos juntos, Deborah Secco e Hugo Moura se separaram em abril de 2024. Deborah declarou que a separação foi extremamente difícil. O casal tem uma filha de oito anos, Maria Flor.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira:

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira
Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira Crédito: Reprodução Instagram Sophie Charlotte
Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, que se conheceram durante a gravação de "O Rebu" em 2014, confirmaram sua separação em abril de 2024. O casal ficou junto há dez anos e tem um filho, Otto, de oito anos. Sophie agora está namorando o rapper Xamã.

Dan Ferreira e Jéssica Ellen:

Dan Ferreira e Jéssica Ellen
Dan Ferreira e Jéssica Ellen Crédito: Reprodução Inatagram Jessica Ellen
Dan Ferreira e Jéssica Ellen se separaram em abril, um ano e meio após o nascimento do filho Máli Dayó. O casal, que iniciou o relacionamento nos bastidores da novela “Amor de Mãe” em 2019, chegou a morar junto no Rio de Janeiro.

Felipe Castanhari e Nyvi Estephan:

Felipe Castanhari e Nyvi Estephan
Felipe Castanhari e Nyvi Estephan Crédito: Reprodução Instagram Felipe Castanhari
Em março, o youtuber Felipe Castanhari anunciou a separação da influenciadora Nyvi Estephan. Felipe disse que problemas pessoais influenciaram no fim.

Letícia Colin e Michel Melamed:

Letícia Colin e Michel Melamed
Letícia Colin e Michel Melamed Crédito: Reprodução Instagram Leticia Colin
Letícia Colin e Michel Melamed anunciaram sua separação em julho, após nove anos de casamento. O casal, que tem um filho de quatro anos, Uri, mantém uma relação amistosa.

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