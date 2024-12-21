Rodrigo Faro se despede da Record e confessa medo de ver equipe demitida

Rodrigo Faro está deixando a emissora após 17 anos Crédito: Reprodução @rodrigofaro

O apresentador Rodrigo Faro se despediu nesta sexta-feira (20) da Record. Ele está deixando a emissora após 17 anos. Faro agradeceu a sua equipe pela dedicação, mas não escondeu que está receoso pelo emprego de seus colegas.

"Hoje este ciclo está se encerrando, mas eu confesso que a minha maior preocupação, de verdade, não é comigo, mas é como cada profissional talentoso vai continuar sua carreira e vai continuar fazendo o que a gente ama, que é fazer televisão. Me preocupo com vocês", disse.

Mesmo assim, Faro comentou que espera rever os colegas e agradeceu aos profissionais mais antigos, especialmente aqueles que estavam com ele desde o início de sua trajetória da Record.

"Cada um de vocês faz parte dessa história. Desde a primeira vez que eu pisei nesse palco, chegamos com um monte de dúvidas, se ia dar certo. Eu posso dizer que eu me formei comunicador neste palco. Muitos estão aqui comigo desde o primeiro dia", afirmou.

"Eu quero agradecer cada um de vocês pela dedicação. A nossa história foi feita de talento. Aqui eu vivi os melhores momentos profissionais, quantas coisas fizemos juntos, né? Quantas vidas nós transformamos nesse palco? São profissionais que sei que posso contar", concluiu.

Faro estava na Record desde 2008 após ter longa carreira como ator de novelas na Globo. Com grande desempenho aos sábados, passou para os domingos em 2013, após Gugu Liberato (1959-2019) deixar a emissora.

Após anos de vice-liderança, Faro não conseguia vencer o SBT na audiência desde 2020. São raras as exceções, como quando ele recebe os eliminados do reality A Fazenda.