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Iza celebra 2 meses da filha Nala: 'Como posso amar assim?'

Internautas também celebraram o momento com a cantora, e desejaram felicidades para a neném
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 12:10

Iza com a filha Nala
Iza com a filha Nala Crédito: Instagram/@iza
"Como posso amar assim?", escreveu Iza na legenda de um vídeo postado em suas redes sociais no último domingo, 15, no qual canta para a filha Nala, que completou dois meses na sexta-feira, 13. A pequena é fruto do relacionamento entre a cantora e o jogador Yuri Lima.
Usuários do Instagram celebraram o momento com a cantora, e desejaram felicidades. "Criando as melhores memórias", disse um. "Coisa mais linda do mundo", comentou outro.
Recentemente, a cantora compareceu à festa de estreia do filme Mufasa: O Rei Leão, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde conheceu Beyoncé. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Iza é vista abraçando a dona de Cowboy Carter, projeto do gênero country da americana.
Em outra série de postagens nas redes, Iza também mostrou alguns registros de sua viagem, além de alguns momentos com a filha. Escreveu: "A vida acontecendo".
Letícia Spiller e Ticiane Pinheiro parabenizaram Iza pela maternidade. Liniker completou: "Te amo", além de Camila Coutinho e Sabrina Sato, que comentaram emojis apaixonados.

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