Recém-nascida, filha de Iza é atacada na web

No último domingo, dia 13, Iza deu as boas-vindas à sua primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. Para celebrar o momento, a cantora compartilhou uma foto da mãozinha da bebê. Na legenda, a artista se emocionou, citando a música Anunciação, de Alceu Valença: "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais".



No entanto, a chegada de Nala gerou reações preconceituosas por parte de alguns internautas. "Não palmitem! A filha da Iza nasceu branca", comentou um. Os termos "palmitar", "palmitagem", "palmiteiro" e "palmiteira" são usados de maneira coloquial para se referir a pessoas negras que optam por manter relações românticas com brancos.