Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Pivô da separação de Yuri Lima e Iza pede desculpas e diz que se identifica com cantora
Polêmica

Pivô da separação de Yuri Lima e Iza pede desculpas e diz que se identifica com cantora

Produtora de conteúdo adulto disse ser fã de cantora e ainda negou que houve traição: "não houve contato físico"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 10:39

Kevelin Gomes é pivô de separação de cantora Iza com jogador Yuri Lima
Kevelin Gomes é pivô de separação de cantora Iza com jogador Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram
Kevelin Gomes, a produtora de conteúdo adulto apontada como a amante do jogador Yuri Lima, pediu desculpas à cantora Iza em entrevista ao Domingo Espetacular (Record). Porém, negou que tenha ocorrido traição.
"Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito muito grande por parte dele. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não", comentou.
Segundo ela, o que Yuri fez foi errado. A reportagem mostrou trechos de conversas picantes entre os dois e áudios dele a elogiando. Em determinado momento do bate-papo com a repórter, Kevelin se emocionou e pediu desculpas à cantora.
Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em certo patamar. Eu até peço desculpas a ela, e à Nala [filha que espera], até dá vontade de chorar. Me emociono pela história."
A modelo disse que sabe que Yuri conversava com outras garotas de programa, mas que não queria expor. "Como estava agindo profissionalmente com ele, a vida dele era uma parte que não me interessava."

Veja Também

'Quero que ela cresça feliz, com uma autoestima maravilhosa', diz Iza sobre filha

Pivô do término de Iza diz estar 'aproveitando momento': 'Não sou culpada'

Em conversas vazadas, Yuri Lima elogia sexo de amante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Traição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados