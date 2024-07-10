Em conversas vazadas, Yuri Lima elogia sexo de amante

A cantora Iza publicou longo vídeo nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 10, anunciando o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, de quem espera sua primeira filha, Nala, que deve nascer em outubro.
A artista confirmou os boatos de que foi traída. Segundo ela, o atleta estaria mantendo contato com uma mulher por videochamada, com direito à troca de nudes.“Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, desabafou.
Segundo o jornalista Leo Dias, o ex da artista trocava mensagens sensuais com uma mulher com quem já havia se envolvido no passado. Em um trecho de conversa divulgado pelo colunista, o jogador de futebol elogia a amante e relembra um encontro íntimo dos dois e elogia o sexo da amante.
“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, diz Yuri em um dos trechos da conversa, onde ele também chega a descrever como é o sexo com a mulher, afirmando que ela é a melhor com quem já se relacionou.
“Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!”, escreveu ele na mensagem encaminhada via WhatsApp no dia 8 de julho e que o jornalista Leo Dias teve acesso.