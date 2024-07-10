Em conversas vazadas, Yuri Lima elogia sexo de amante

Yuri Lima trocava mensagens sensuais com uma mulher com quem já havia se envolvido no passado Crédito: Reprodução @Yurilima94

A artista confirmou os boatos de que foi traída. Segundo ela, o atleta estaria mantendo contato com uma mulher por videochamada, com direito à troca de nudes.“Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, desabafou.

Segundo o jornalista Leo Dias, o ex da artista trocava mensagens sensuais com uma mulher com quem já havia se envolvido no passado. Em um trecho de conversa divulgado pelo colunista, o jogador de futebol elogia a amante e relembra um encontro íntimo dos dois e elogia o sexo da amante.

“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, diz Yuri em um dos trechos da conversa, onde ele também chega a descrever como é o sexo com a mulher, afirmando que ela é a melhor com quem já se relacionou.