Grávida, Iza publica vídeo em que revela que foi traída por Yuri Lima

Nesta quarta-feira (10), a cantora Iza, que está grávida, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram em que conta que foi traída por Yuri Lima. O relacionamento de quase dois anos chegou ao fim.

“Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Vocês vão conhecer ela, ela quer muito ser conhecida. Para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande”, disse.

“Tento viver minha vida ao máximo de uma forma restrita, que eu me proteja. Não vejo outra saída, acho que na verdade esse caldo já entornou".

Cantora Iza revela que foi traída por Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com Iza, a suposta amante teria oferecido R$ 30 mil para vender as informações da traição para alguns veículos de comunicação.

De acordo com o portal Leo Dias, Yuri e a amante mantinham contato durante todo o relacionamento do casal. As conversas entre o jogador e a mulher eram recheadas de conteúdo sexual como nudes e áudios. Antes do relacionamento com a cantora, a mulher e Yuri viajaram para Gramado.