Suposta amante de Yuri Lima, ex de Iza, tem perfil de conteúdo adulto

A suposta amante de Yuri Lima se chama Kevelin Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornalista, Kevelin é conhecida por ter um perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga fotos sensuais. Apesar de não ser considerada famosa, a moça - que já tinha mais de 40 mil seguidores no Instagram - alcançou a marca de 60 mil depois da notícia da traição.

Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Iza, que está grávida de uma menina, que irá se chamar Nala, contou durante o vídeo que a suposta amante teria oferecido R$ 30 mil para vender as informações da traição para alguns veículos de comunicação.