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Suposta amante de Yuri Lima, ex de Iza, tem perfil de conteúdo adulto

De acordo com o portal Leo Dias, a pivô da separação entre a cantora e o jogador divulga fotos sensuais na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 09:58

Segundo o portal Leo Dias, a suposta amante de Yuri Lima se chama Kevelin Gomes.
A suposta amante de Yuri Lima se chama Kevelin Gomes Crédito: Reprodução/Instagram
Após a cantora Iza divulgar nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), que foi traída por Yuri Lima, muitas especulações começaram a surgir. Entre elas, a identidade da suposta amante. Segundo o portal Leo Dias, a mulher que se relacionou com o ex da artista se chama Kevelin Gomes, do Sul da Bahia.
De acordo com o jornalista, Kevelin é conhecida por ter um perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga fotos sensuais. Apesar de não ser considerada famosa, a moça - que já tinha mais de 40 mil seguidores no Instagram - alcançou a marca de 60 mil depois da notícia da traição.

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Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram
Iza, que está grávida de uma menina, que irá se chamar Nala, contou durante o vídeo que a suposta amante teria oferecido R$ 30 mil para vender as informações da traição para alguns veículos de comunicação. 
Segundo Leo Dias, Yuri e a Kevelin mantinham contato durante todo o relacionamento do casal. Em um trecho de conversa divulgado pelo colunista, o jogador de futebol elogia a amante e relembra um encontro íntimo dos dois e elogia o sexo da amante.
“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, diz Yuri em um dos trechos da conversa, onde ele também chega a descrever como é o sexo com a mulher, afirmando que ela é a melhor com quem já se relacionou.

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