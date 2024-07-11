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Polêmica

"Ela era garota de programa", diz Yuri Lima sobre pivô do término com Iza

Jogador do Mirassol se pronunciou e disse que tentou falar com Iza; Kevelin Gomes já trabalhou como faxineira e maquiadora
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 12:04

Kevelin Gomes passou por transformação radical
Kevelin Gomes passou por transformação radical Crédito: Reprodução/TikTok @baianaoxe
Depois de se pronunciar publicamente sobre a traição que abalou seu relacionamento com a cantora Iza, o jogador de futebol Yuri Lima ainda tenta, sem sucesso, falar com a ex-namorada para pedir desculpas. O atleta, que atua pelo Mirassol, confessou ter passado a madrugada acordado, refletindo sobre seus erros e reconhecendo que "traiu a confiança" de Iza.
Yuri Lima afirma que a suposta amante, Kevelin Gomes, não se relacionou com ele enquanto ele estava com Iza. "Ela era 'garota de programa'", disse o jogador, negando que Kevelin fosse uma ex-namorada. Apesar disso, a polêmica envolvendo a traição continua a gerar repercussões.

De faxineira a criadora de conteúdo adulto

Kevelin Gomes, que agora se descreve como criadora de conteúdo digital em uma plataforma adulta, já teve outras ocupações antes de se envolver com Yuri. Natural de Medeiros Neto, na Bahia, ela trabalhou como faxineira, vendedora de roupas e maquiadora. Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 60 mil seguidores — 10 mil dos quais adquiridos após a polêmica —, Kevelin divulga seus conteúdos para um público adulto.

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A pivô compartilhou em suas redes sociais uma transformação radical em sua aparência. No TikTok, além de fotos sensuais e vídeos de dança, ela revelou registros antigos onde aparece morena, com cabelos mais curtos e um corpo menos definido. Em suas postagens mais recentes, ela exibe um visual completamente diferente, refletindo uma verdadeira evolução, segundo suas próprias palavras.
Antes e depois de Kevelin Gomes, apontada como amante de Yuri Lima
Antes e depois de Kevelin Gomes, apontada como amante de Yuri Lima Crédito: Reprodução/TikTok @baianaoxe
Desde que a traição foi exposta por Iza, a conta de Kevelin nas redes sociais foi bombardeada por comentários de internautas, muitos deles criticando sua participação na polêmica. Em meio às críticas, ela decidiu fechar seu perfil no Instagram. Em uma postagem anterior ao bloqueio, Kevelin se declarou bissexual e compartilhou fotos beijando outra mulher durante um passeio de barco em Búzios.

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