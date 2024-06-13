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'Não crio tanta expectativa sobre o parto', diz Iza, grávida de cinco meses

Cantora se apresentou no 31° Prêmio da Música Brasileira, que homenageou Tim Maia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 08:15

A cantora Iza está grávida de cinco meses
A cantora Iza está grávida de cinco meses Crédito: Agif/Folhapress
Perto de completar cinco meses de gravidez, Iza contou que ainda não comprou uma peça do enxoval de Nala. Já ganhou muitos presentes, mas ainda não saiu para fazer compras.
"Estou organizando o que quero, mas indo com muita calma, curtindo um dia de cada vez, porque é uma montanha-russa. O início de uma gravidez é fogo", contou ao F5 nesta quarta-feira (12), no 31º Prêmio da Música Brasileira.
Iza conta, no entanto, que a gravidez tem sido bem mais tranquila do que esperava e planeja ter a filha de parto normal. Mas se não der, tudo bem, diz.
"Acho que tudo vai acontecer na hora dela. Vou tentar que seja um parto normal, mas se não for também, tudo bem. Não estou criando muita expectativa, porque sei que muitas coisas acontecem e não dependem só da minha vontade".
Participando como uma das atrações musicais da premiação, que ocorre no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela foi escalada para cantar "Imunização Racional", de Tim Maia, o grande homenageado da noite. Iza falou sobre o cantor, que morreu em março de 1998.
"Para mim, ele é o pai do soul e do R&B brasileiro. Um artista que inspira todos nós. É uma honra muito grande estar acompanhada por tantas pessoas incríveis e ainda cantar uma música dele que amo tanto", disse Iza.

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