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"Sou livre sexualmente porque respeito o meu tesão", diz Samuel de Assis

Ator fala que é criticado por não se definir e que é viciado em sexo: 'já participei de algumas surubas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:49

Samuel de Assis no podcast Surubaum
Samuel de Assis no podcast Surubaum Crédito: YouTube Gioh
Samuel de Assis não escondeu detalhes da vida sexual e contou já ter participado de sexo grupal - várias vezes, nas palavras dele. O ator contou que as "surubas" não são marcadas, mas sim começam a partir de uma reunião entre amigos e conhecidos.
O intérprete de Ben em "Vai Na Fé" (Globo) ainda se definiu como livre sexualmente e explicou que, para ele, ser livre é não ter medo. "Não sou livre em muita coisa na vida porque sou um homem preto e nordestino, mas sou livre sexualmente porque respeito os meus desejos, consigo viver o meu tesão."
Assis disse que é muito criticado por não dizer se é gay ou hétero. "As pessoas falam que adoram o meu trabalho e me perguntam isso. Que diferença vai fazer na vida delas?".
Ainda na participação no podcast Surubaum, do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ele afirmou ser viciado em sexo e que ficou mais "danadinho" após o papel na novela das sete.
Escalado para a próxima produção das nove da Globo, o artista contou que recebe muitas nudes e guarda todas em um álbum no celular, que totaliza 3.900 fotos.
"Me descobri sensual há pouco tempo, me aceitei como um homem bonito tem pouquíssimo tempo. Tenho usado bastante disso depois que descobri. Descobri tarde, agora vou aproveitar."

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