"Sou livre sexualmente porque respeito o meu tesão", diz Samuel de Assis

Samuel de Assis no podcast Surubaum Crédito: YouTube Gioh

Samuel de Assis não escondeu detalhes da vida sexual e contou já ter participado de sexo grupal - várias vezes, nas palavras dele. O ator contou que as "surubas" não são marcadas, mas sim começam a partir de uma reunião entre amigos e conhecidos.

O intérprete de Ben em "Vai Na Fé" (Globo) ainda se definiu como livre sexualmente e explicou que, para ele, ser livre é não ter medo. "Não sou livre em muita coisa na vida porque sou um homem preto e nordestino, mas sou livre sexualmente porque respeito os meus desejos, consigo viver o meu tesão."

Assis disse que é muito criticado por não dizer se é gay ou hétero. "As pessoas falam que adoram o meu trabalho e me perguntam isso. Que diferença vai fazer na vida delas?".

Ainda na participação no podcast Surubaum, do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ele afirmou ser viciado em sexo e que ficou mais "danadinho" após o papel na novela das sete.

Escalado para a próxima produção das nove da Globo, o artista contou que recebe muitas nudes e guarda todas em um álbum no celular, que totaliza 3.900 fotos.