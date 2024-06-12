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Globo

Manoel Carlos conta motivo de não ter dado uma 'Helena' para Lilia Cabral

Autor explica decisões em série documental 'Tributos', da Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 13:06

Manoel Carlos explica motivo de nunca ter dado um papel de Helena para Lilia Cabral… - Veja mais em https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/06/12/manoel-carlos-conta-motivo-de-nao-ter-dado-uma-helena-para-lilia-cabral.htm?cmpid=copiaecola
Manoel Carlos explica motivo de nunca ter dado um papel de Helena para Lilia Cabral Crédito: Reprodução/Dovulgação
Conhecido pelas Helenas de suas novelas, o autor Manoel Carlos, 91, explicou o motivo de nunca ter dado o papel de protagonista à atriz Lilia Cabral, 66.
Na série documental 'Tributos', do Globoplay, Manoel contou o motivo da decisão. "Porque eu nunca encontrei ninguém que fizesse tão bem a antagonista da Helena. Então, quando eu faço uma sinopse, eu digo: 'qual é o papel mais difícil da novela?' Esse aí eu dou para a Lilia".
Na série, Maneco também é reverenciado por Tony Ramos, que esteve em Baila Comigo (1981), Felicidade (1991), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003). "Antes de qualquer coisa, Manoel Carlos é um grande ser humano. Um exímio observador da natureza humana e daquilo que nos rodeia", disse Tony.
'Tributo' é uma série original Globoplay com redação de Isadora Wilkinson e Lalo Homrich, direção artística de Antonia Prado, direção de Matheus Malafaia e direção de gênero de Mariano Boni.

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