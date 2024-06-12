PEC das Praias: comediante mineiro viraliza ao 'comprar praias' em Vila Velha

Durante uma apresentação em Vila Velha do show "Dois Mineiros e Meio", com os comediantes Stevan Gaipo e Bruno Berg, um espectador brincou perguntando se o trio estava na cidade para comprar um lote de praia.

A piada inspirou Paulo a criar o vídeo no qual ele interpreta um segurança de um "lote de praia" pertencente a moradores de Divinópolis, Bom Despacho, Nova Serrana e Pitangui, cidades mineiras. O vídeo foi gravado e postado no domingo (9), e rapidamente acumulou milhões de visualizações no Instagram no TikTok.