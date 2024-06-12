PEC das Praias: comediante mineiro viraliza ao 'comprar praias' em Vila Velha

O comediante mineiro Paulo Araújo, de 39 anos, conquistou as redes sociais com um vídeo satirizando a PEC das Praias. A Proposta de Emenda à Constituição, que prevê a transferência de terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados, municípios ou proprietários privados, inspirou Paulo a criar um conteúdo humorístico que rapidamente se tornou viral. Confira:
A PEC das Praias, aprovada pela Câmara dos Deputados em 2022, voltou à pauta no fim de maio após ser tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O debate sobre a proposta ganhou destaque nas redes sociais após uma acalorada discussão entre a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar. Luana é contra a PEC, enquanto Neymar é a favor, e a troca de farpas entre os dois atraiu ainda mais atenção para o tema.
Durante uma apresentação em Vila Velha do show "Dois Mineiros e Meio", com os comediantes Stevan Gaipo e Bruno Berg, um espectador brincou perguntando se o trio estava na cidade para comprar um lote de praia.
A piada inspirou Paulo a criar o vídeo no qual ele interpreta um segurança de um "lote de praia" pertencente a moradores de Divinópolis, Bom Despacho, Nova Serrana e Pitangui, cidades mineiras. O vídeo foi gravado e postado no domingo (9), e rapidamente acumulou milhões de visualizações no Instagram no TikTok.