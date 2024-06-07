Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Briga entre Luana Piovani e Neymar ganha novo capítulo após festival cancelar show de Oruam
Luana x Neymar

Briga entre Luana Piovani e Neymar ganha novo capítulo após festival cancelar show de Oruam

Cantor teve show cancelado por defender Neymar e incentivar ataques à Luana Piovani em suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:46

Luana Piovani e Neymar brigam na internet
Luana Piovani e Neymar brigam na internet Crédito: Reprodução Instagram
A briga entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um desdobramento nesta quinta-feira, 6. O rapper Oruam, que havia saído em defesa do jogador de futebol logo no início da confusão com a atriz, teve o seu show no festival Wehoo cancelado, justamente por conta de seu posicionamento. Ao ficar sabendo da notícia, Luana publicou a nota do evento em seus stories e comemorou o fato: "Wehoo, parabéns! E contem comigo".
Em contraponto, Neymar saiu em defesa do cantor, falando que iria ele mesmo contratá-lo para um show. "Meu mano, está contratado para o show que vou fazer. Tamo junto", escreveu ele em sua conta no X, antigo Twitter. Oruam respondeu ao atleta, agradecendo pela defesa: "Cancelaram meu show em um festival porque falaram que defendi o Neymar. Ele me contratou, obrigado Neymar".
O festival Wehoo, marcado para o dia 12 de outubro deste ano, em Pernambuco, desmarcou o show de Oruam após ele incentivar ataques à Luana Piovani em suas redes sociais, depois da atriz brigar com Neymar por conta da PEC das praias.
"Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos. Agradecemos o feedback e a compreensão do público, e reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito. Vamos juntos fazer deste evento um espaço seguro, divertido e acolhedor para todos", dizia um trecho da nota de cancelamento.

Veja Também

Grande Sertão: adaptação visionária de Guel Arraes estreia nesta quinta

"Ainda tem muita coisa por vir", diz MC Rodrigo do CN que viralizou no TikTok

Sexta (7) com MC Maneirinho em Vitória e Festival de Jazz em Santa Teresa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luana piovani neymar Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados