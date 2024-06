"Ainda tem muita coisa por vir", diz MC Rodrigo do CN que viralizou no TikTok

Tem fenômeno capixaba bombando nos streamings! Dono de vários hits virais do TikTok como "No Pique BBB”, “Baile de Marginal” e “ Se quer cair com popô”, o capixaba Rodrigo do CN bateu um papo com a equipe de HZ. Nascido no ES e atualmente morando em Belo Horizonte, o MC revelou que sua relação com o funk veio desde criança.



"Sempre gostei de ouvir e cantar funk", disse. "No Pique BBB", produzida no quintal de sua casa em Viana no ano de 2020, foi a primeira música que estourou. E para a surpresa do MC, o som foi incluído no quadro “O Brasil Tá Vendo", na edição do BBB 22. Segundo o artista, o sentimento foi um mix de felicidade e gratidão.