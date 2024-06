Mumuzinho fará show gratuito na Festa dos Pescadores, em Piúma

A Prefeitura de Piúma anunciou a principal atração da Festa dos Pescadores 2024: o cantor Mumuzinho, que se apresentará em 30 de junho. Este ano a festa está em sua 68º edição e acontecerá dos dias 27 a 30 de junho, sendo o 29 de junho o dia principal da tradicional comemoração no cais dos pescadores, onde as atividades começam às 5 da manhã. O cantor estará pela primeira vez na cidade e promete agitar a noite com seus maiores sucessos.



A Festa dos Pescadores é uma das mais tradicionais da cidade e, antes mesmo da emancipação do município, o evento já era realizado. A data é esperada por todos moradores e atrai turistas de todo o Espírito Santo, movimentando a economia piumense. Nos últimos anos, a festa tem crescido e, em 2024, contará com o cantor Mumuzinho e outra atração nacional que será divulgada em breve.