Feira dos Municípios 2024 terá mais de 60 atrações culturais; veja programação

Feira será realizada no Pavilhão de Carapina. Crédito: Divulgação

A Feira dos Municípios 2024 vai tomar conta do Pavilhão de Carapina, na Serra, com uma vasta programação cultural e gastronômica, de 6 a 9 de junho (quinta a domingo).



Parque de diversões, espaço de alimentação com food trucks, degustações, apresentações folclóricas e shows musicais com artistas capixabas estão garantidos no evento, que terá entrada gratuita.



A edição deste ano vai ocupar uma área 30% maior do que a de 2023, oferecendo uma maior diversidade de atrações para o público. O tema escolhido é "Encontro das Origens Capixabas", em função dos 150 anos da imigração italiana, que exerce forte influência na história do Brasil e do Espírito Santo.

ESTRUTURA

Ao todo, 77 estandes representarão os municípios do Estado, e a programação da feira contará com mais de 40 atrações culturais e 20 shows musicais com artistas locais.

A estrutura do evento contará com parque de diversões, roda gigante, minifazendinha, flores e praças de alimentação interna e externa que terão, ao todo, 12 restaurantes, 14 cervejarias e estações para venda de drinques e vinhos.

Edição de 2023 recebeu cerca de 60 mil visitantes. Crédito: Aderes/Divulgação

GASTRONOMIA

Com dois restaurantes a mais do que no ano passado, representando cada região capixaba, o espaço de alimentação vai contemplar as culinárias litorânea, italiana, alemã, africana, árabe e portuguesa.

Cada um desses estabelecimentos deve oferecer pelo menos três pratos, sendo um deles ao custo máximo de R$ 25. Além das opções da praça, serão comercializadas comidas de rua, como churrasquinho e sanduíches.

MÚSICA DO ES

Um dos principais atrativos da Feira dos Municípios é a programação musical, 100% capixaba. A edição de 2024 terá uma mistura de ritmos, com vertentes musicais do axé 90 (representada pela Banda Auê, ícone dos carnavais em Conceição da Barra) ao rap de Budah, promissora representante da atual cena musical do Estado.

As apresentações se alternarão nos dois palcos principais, o Pocar e o Raízes. Passarão por eles, nomes já consagrados, como Regional da Nair, Moxuara, Herança e Macucos. Veja abaixo a programação completa.

A rapper Budah se apresentará no sábado (8). Crédito: Budah/Divulgação

PROGRAMAÇÃO*

*As atrações e os horários estão sujeitos a alterações de última hora.

QUINTA-FEIRA (6/06)

Palco Raízes

19h - Solenidade

21h30 - Zero27



Palco Pocar

18h - Orquestra Ammor



20h - Moxuara



Palco Experiências



14h - Fanfarra - Ibatiba



14h30 - Orquestra - Ibatiba



15h - Os Tropeirinhos - Ibatiba



16h - Grupo de Ukulelê e Violão - Ibatiba



17h - Grupo de Viola Caipira - Ibatiba



20h - Ademar Teixeira - Pinheiros



Ruas da Feira

14h - Banda de Congo - Serra



16h - Minitrio - São Mateus



18h - Cortejo de Todos os Povos - Aracruz

SEXTA-FEIRA (7/06)

Palco Raízes

17h - Ada Koffi



19h - Douglas Lopes



21h30 - Os Germanos



Palco Pocar

18h - Luiza Dutra



20h - Herança



22h30 - Seis 3



Palco Experiências



14h - Forró Fogumano - Conceição da Barra



15h - Banda da Escola Cívico Militar Divane Lessa de Moraes - Viana



17h - Orquestra de Flauta Doce - São Roque do Canaã



18h - Grupo de Dança Folclórica Frau Karolim - Itarana



19h - Paella Caipira – Itaguaçu



20h - Dança Alemã Tanzfreunde - Domingos Martins



Coreto

19h - Grupo Estirpe - Teatro - Mucurici



Ruas da Feira

17h - Mini Trio - São Mateus



18h - Banda de Congo - Fundão



20h - Grupo de Jongo São Benedito - Alfredo Chaves

SÁBADO (8/06)

Palco Raízes

12h30 - Projeto Feijoada



16h - DJ Fábio Carvalho



18h - Juana Zancheta



20h - Budah



22h30 - Trio Clandestino



Palco Pocar



17h - Ronnie Silveira



19h - Eloá Puri



21h - Macucos



Palco Experiências



10h - Minicoagem de café - Brejetuba



11h - Grupo Senzala Patrimônio dos Pretos de Santa Luzia - Ecoporanga



12h - Feijoada Da Dona Isolina e Caxambu Da Velha Rita - Cachoeiro de Itapemirim



13h - Grupo Pfalplatter - Dança Alemã - Vila Pavão



14h - Jongo Mãe África - Presidente Kennedy



15h - Boi Azulão - Muniz Freire



16h - Omelete - Santa Maria De Jetibá



17h - Folia de Reis Estrela do Oriente - Muqui



18h - Fritada da Carne de Sol - Montanha



19h - Jongo de São Cosme e São Damião Mestra Bibiu - Conceição Da Barra



20h - Lira Mateense - São Mateus



21h - Banda Estrela dos Artistas - Serra



Coreto

11h - Associação Cultural Educacional de Capoeira Filhos da Princesa do Sul - Piúma



12h - Final do cortejo cultural Carnevale Di Venezia - Nova Venécia



15h - Grupo Di Ballo Figli Della Terra - Itaguaçu



16h - Grupo Radice D'itália - Marilândia



17h - Grupo Bate Flecha - Alegre



18h - Folia de Reis de São Sebastião - Afonso Cláudio



Ruas da Feira



10h - Quadrilha do São João - Irupi



11h - Grupo de metais - Banda Bila Eins - Santa Maria de Jetibá



12h - Cortejo cultural Carnevale Di Venezia - Nova Venécia



14h - Grupo Raízes e Evolução - Cortejo - Jaguaré



15h - Bloco de carnaval - Atílio Vivacqua



16h - Minitrio - São Mateus



18h - Cortejo Carne De Sol - Montanha



19h - Banda Lira 23 de Dezembro - Rio Novo do Sul



20h - Bandas de congo São Sebastião e São Benedito de Piapitangui - Viana



21h - Cortejo Banda Por do Sol - Conceição da Barra

DOMINGO (9/06)

Palco Raízes

12h - Jenifer



15h - Premiação



17h30 - Marcos e Willian



Palco Pocar



13h30 - Regional da Nair



16h - Pele Morena



19h - Banda Auê



Palco Experiências



10h - Chegada da cavalgada - Afonso Cláudio



11h - Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A. – Mestre Cota - Guarapari



12h - Aula-show Tropeiro de Ibatiba



13h - Grupo de dança Caribó Origem e Arte - São Domingos do Norte



14h - Matuta Moderna - Quadrilha - Mantenópolis



15h - Grupo de dança Estrela do Oriente - Ibatiba



16h - Dança Polonesa - Grupo Orzet Biaty - Águia Branca



17h - Grupo folclórico Vasco Fernandes Coutinho - Vila Velha



18h - Grupo Educart Caparaó - Irupi



Coreto

11h - Grupo de dança Infantil Circolo Trentino - Santa Teresa



14h - Grupo folcloristico Piccinini Dei Monti - Araguaia - Marechal Floriano



Ruas da Feira

10h - Cortejo da cavalgada de Afonso Cláudio



11h - Cortejo Pomerano - Santa Maria de Jetibá



12h - Banda de congo de São Benedito do Bairro São Cristovão - Ibiraçu



13h - Associação das bandas de congo de Cariacica



14h - Grupo folclórico Jaraguá De Anchieta



15h - Minitrio - São Mateus



16h - Cortejo Grupo Afrozumba - Nova Venécia



17h - Cortejo Tropeiro Móvel - Ibatiba

Tarde de domingo será ao som de samba com Regional da Nair. Crédito: Regional/Divulgação

FEIRA DOS MUNICÍPIOS 2024

Quando: de 6 a 9 de junho (quinta a domingo)

Onde: Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra

Horários da feira: quinta, das 14h às 22h; sexta, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Horários da praça de alimentação: das 10h à 0h (quinta a sábado) e das 10h às 20h (domingo)

Entrada gratuita

Estacionamento pago: R$ 10

Mais informações: @feiradosmunicipios.es.



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais