Dizem que o rodízio no Brasil nasceu por volta de 1960. Não se sabe bem quem deu início à modalidade. Enquanto uns defendem que surgiu nas churrascarias do Sul do país, outros relatam que o começo foi nas de São Paulo. Fato é que, com o tempo, essa abundância de comida servida a um preço único tornou-se muito mais do que uma forma de economizar na refeição.



No Espírito Santo, os rodízios estão em alta, e a fartura não se limita aos já tradicionais churrasco e pizza. Por aqui, há diversas opções com estilos variados para saborear sozinho, com os amigos ou com a família. Novos estabelecimentos apostam no "rodízio de tudo", que vai do salgadinho à comida japonesa. Também vemos por aqui rodadas promocionais só com risotos ou drinques.