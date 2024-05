Cinnamon roll: como fazer o famoso pão doce enrolado com canela

Já comeu cinnamon roll? O pãozinho enrolado de canela tem origem na confeitaria norte-americana e faz o maior sucesso nas vitrines de cafeterias e padarias artesanais do Espírito Santo.



O doce virou moda no Brasil de uns anos pra cá e agradou tanto que virou figurinha carimbada em muitos cardápios de cafeteria. E por falar em café, a bebida é a melhor companhia para essa gostosura.



Então, se você ficou com água na boca e está a fim de colocar a mão na massa, aprenda a preparar o seu próprio cinnamon roll com a receita escolhida pelo HZ. Nossa dica de preparo rende em média 20 unidades. Confira abaixo.