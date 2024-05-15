Confira 5 receitas com frutos do mar para o fim de semana

Pode até parecer complicado, mas preparar frutos do mar é muito mais simples do que você imagina! Além disso, é possível utilizá-los de diversas formas, sem contar que é um prato perfeito para servir no almoço do fim de semana.
Pensando nisso, separamos cinco receitas especiais para você servir para a família e os amigos. Confira!
RISOTO DE CAMARÃO
Ingredientes:
- 300g de camarões rosa limpos
- Sal a gosto
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho picado
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
- 200 ml de vinho branco seco
- 1 litro de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere o camarão com sal, suco de limão e alho e reserve. Em uma panela antiaderente, coloque 2 colheres de sopa de azeite e refogue os camarões até dourarem. Retire-os e reserve. Na mesma panela, adicione o azeite restante e a cebola picada e refogue por 2 minutos. Em seguida, acrescente o arroz arbóreo e misture. Adicione o vinho branco e misture até evaporar.
Aos poucos, e sem parar de mexer, acrescente o caldo de legumes. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos e mexendo até o arroz ficar no ponto desejado. Após, adicione os camarões e misture. Coloque a manteiga e o queijo parmesão ralado e misture bem. Acrescente a salsinha, misture novamente e sirva em seguida.
PEIXE ASSADO
Ingredientes:
- 600g de tilápia
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de salsão picado
- 1 xícara de chá de cenoura cozida e cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de batata cozida e cortada em rodelas
Modo de preparo
Em um refratário grande, disponha as cebolas no fundo. Coloque as postas de peixe e, por cima, distribua metade da manteiga. Acrescente os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Distribua a manteiga restante e leve novamente ao forno por 20 minutos. Sirva em seguida.
PAELLA DE FRUTOS DO MAR
Ingredientes:
- 200g de camarões limpos
- 200g de lulas em anéis
- 200g de mexilhões limpos
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 2 xícaras de chá de arroz para paella ou arroz bomba
- 4 xícaras de chá de caldo de peixe
- 1 colher de chá de açafrão
- 1/2 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- Limão para servir
Modo de preparo:
Em uma paellera ou uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. Adicione o arroz e refogue por mais alguns minutos. Junte o tomate, o açafrão e a páprica, misturando bem. Acrescente o caldo de peixe e deixe cozinhar em fogo médio.
Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Distribua os camarões, as lulas e os mexilhões sobre o arroz. Adicione as ervilhas e os pimentões. Cozinhe por mais 10 minutos, sem mexer, até que o arroz esteja macio e os frutos do mar cozidos. Se necessário, adicione mais caldo. Retire do fogo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Sirva com gomos de limão.
ESPAGUETE COM POLVO
Ingredientes:
- 1 1/2 kg de polvo
- 5 dentes de alho cortados em lâminas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 200 ml de água
- Cebolinha para decorar
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 kg de espaguete
- 1 cebola picada
- 50 ml de vinho branco seco
- Água para cozinhar o espaguete
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Limpe bem o polvo, corte-o e coloque-o em uma panela de pressão. Acrescente a cebola picada, o sal, a água e a pimenta-do-reino moída. Leve ao fogo médio e cozinhe por 7 minutos após pegar pressão. Retire o polvo da panela, espere esfriar e corte em pedaços pequenos.
Aqueça uma frigideira grande e acrescente o azeite, a manteiga, o alho e deixe dourar levemente. Em seguida, adicione o polvo e refogue por mais um minuto. Depois, adicione o vinho e deixe evaporar. Acrescente o espaguete cozido e misture bem. Desligue o fogo e salpique a cebolinha por cima. Sirva em seguida.
CASQUINHA DE SIRI
Ingredientes:
- 500 g de carne de siri desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão verde picado
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Sal e pimenta-do-reino moída e molho de pimenta a gosto
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Adicione a carne de siri e os tomates, e cozinhe até a carne ficar firme. Tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta e suco de limão. Misture o leite de coco e deixe cozinhar até começar a secar.
Adicione o coentro e retire do fogo. Coloque a mistura em conchas de siri ou em ramequins. Polvilhe com farinha de rosca e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
