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Lanche

Aprenda 5 receitas simples e crocantes de torrada

Saiba como preparar opções práticas e saborosas de "toasts" para saciar a fome em qualquer hora do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 15:46

Imagem Edicase Brasil
Torrada com abacate e ovo Crédito: (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)
Crocantes e saborosas, as torradas (ou toasts) podem ser servidas tanto como aperitivo quanto como lanche. Simples, fáceis de fazer e versáteis, elas também podem ser preparadas em poucos minutos para saciar a fome, o que facilita o dia a dia.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas irresistíveis com torradas que você precisa experimentar. Confira!

TORRADA COM ABACATE E OVO

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 4 fatias de pão de forma
  • Polpa de 1 abacate
  • 4 ovos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • 3 colheres de sopa de vinagre
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, coloque as fatias de pão sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o abacate e, com a ajuda de um garfo, amasse. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e misture. Reserve.
Em seguida, coloque água em uma panela, adicione o vinagre e leve ao fogo médio para ferver. Em um recipiente à parte, quebre o ovo, sem estourar a gema, e coloque sobre a água para cozinhar. Desligue o fogo e reserve. Passe uma porção do abacate nas torradas reservadas, coloque o ovo cozido e estoure a gema. Sirva em seguida.

TORRADA COM CALDO DE CARNE E REQUEIJÃO

Ingredientes:

  • 4 fatias de pão de forma
  • Salsinha picadaa gosto
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 2 colheres de sopa de requeijão
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o caldo de carne, o requeijão e a salsinha e misture. Em seguida, passe a mistura nos dois lados dos pães e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Torrada francesa (ou french toast) Crédito: iLpO88 | Shutterstock

TORRADA FRANCESA (FRENCH TOAST)

Ingredientes:

  • 8 fatias de pão de forma
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de café de sal
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o açúcar, o sal e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma panela com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, passe uma fatia de pão na mistura reservada e coloque na panela para fritar os dois lados. Transfira o pão para um recipiente com papel-toalha e repita o processo com o restante dos pães. Sirva em seguida.
Dica: sirva a torrada polvilhada com açúcar de confeiteiro e pedaços de banana.

TORRADA COM CREME DE ALHO

Ingredientes:

  • 8 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sobremesa de manteiga
  • 4 pães fatiados
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o alho, o azeite, a manteiga, o orégano e o sal e misture até obter um creme homogêneo. Em seguida, passe o creme sobre as fatias de pão e reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os pães sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

TORRADA COM ALHO E QUEIJO

Ingredientes:

  • 1 pão francês fatiado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 100 g de manteiga
  • Orégano para polvilhar
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo, passe a mistura sobre os pães e polvilhe com o queijo e o orégano. Unte uma assadeira com azeite, disponha os pães sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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