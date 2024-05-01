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Conheça cinco receitas com pepino para incluir nas refeições

De creme de iogurte com pepino a sunomono, veja como preparar pratos diferentes, saborosos e refrescantes com o vegetal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Enroladinho de pepino Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock
O pepino é um vegetal que pode ser preparado de diversas formas. Rico em magnésio, fósforo e vitaminas do complexo A, C e K, ele pode trazer inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é um alimento nutritivo e saboroso.
Por isso, separamos cinco receitas fáceis para você experimentar e inovar na cozinha. Confira! 

ENROLADINHO DE PEPINO

Ingredientes:

  • 2 pepinos
  • 250 g de presunto cortado em tiras
  • 250 g de queijo muçarela em fatias
  • 3 colheres de sopa de requeijão cremoso 
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, corte os pepinos em fatias bem finas, no sentido de comprimento. Reserve. Em outro recipiente, misture o requeijão, o sal e o orégano e reserve. Abra as fatias de pepino em uma superfície lisa, coloque o queijo, um pouco da mistura de requeijão e o presunto. Após, feche em formato de rolinho. Repita o processo com todas as fatias. Sirva em seguida. 

SOPA FRIA DE PEPINO

Ingredientes:

  • 3 pepinos
  • 4 ramos de aipo
  • 250 ml de iogurte 
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 ramo de salsinha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo:

Lave os pepinos em água corrente e descasque parcialmente. Coloque o pepino e o aipo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione o iogurte, a noz-moscada, a salsa, o sal, a pimenta-do-reino e as pedras de gelo. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a sopa em um recipiente e sirva em seguida.  
Imagem Edicase Brasil
Creme de iogurte com pepino Crédito: 5PH | Shutterstock

CREME DE IOGURTE COM PEPINO

Ingredientes:

  • 200 ml de iogurte
  • 1 pepino com casca e fatiado 
  • 3 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 folhas de hortelã picadas

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os pedaços de pepino, o iogurte, o alho, o suco de limão, as folhas de hortelã e o azeite. Bata até obter creme homogêneo. Transfira-o para um recipiente , tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida. Dica: sirva com torradas.

ESPAGUETE DE PEPINO

Ingredientes:

  • 4 pepinos descascados
  • 1 cebolapicada
  • 5 dentes de alhoamassados
  • 2 tomates picados em cubos
  • 1 xícara de chá de azeite
  • 3 colheres de sopa de saquê 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo:

Com um ralador, rale os pepinos no formato de espaguete e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates e mexa por 3 minutos.
Junte o sal, a pimenta-do-reino e o saquê e deixe no fogo até levantar fervura. Por último, coloque o pepino, desligue o fogo e misture bem. Sirva em seguida.  

SUNOMONO

Ingredientes:

  • 1 pepino japonês
  • 1 colher de sopa de sal
  • 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
  • 2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Corte o pepino em fatias bem finas, coloque em um recipiente e adicione o sal. Misture bem e coloque sobre um escorredor para desidratar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o vinagre e o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter completamente o açúcar.
Desligue o fogo e aguarde esfriar. Em água corrente, lave o pepino para remover o excesso de sal. Depois, esprema e seque com papel-toalha. Coloque o pepino em um recipiente e adicione o vinagre. Misture e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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