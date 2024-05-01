Conheça cinco receitas com pepino para incluir nas refeições

O pepino é um vegetal que pode ser preparado de diversas formas. Rico em magnésio, fósforo e vitaminas do complexo A, C e K, ele pode trazer inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é um alimento nutritivo e saboroso.
Por isso, separamos cinco receitas fáceis para você experimentar e inovar na cozinha. Confira!
ENROLADINHO DE PEPINO
Ingredientes:
- 2 pepinos
- 250 g de presunto cortado em tiras
- 250 g de queijo muçarela em fatias
- 3 colheres de sopa de requeijão cremoso
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, corte os pepinos em fatias bem finas, no sentido de comprimento. Reserve. Em outro recipiente, misture o requeijão, o sal e o orégano e reserve. Abra as fatias de pepino em uma superfície lisa, coloque o queijo, um pouco da mistura de requeijão e o presunto. Após, feche em formato de rolinho. Repita o processo com todas as fatias. Sirva em seguida.
SOPA FRIA DE PEPINO
Ingredientes:
- 3 pepinos
- 4 ramos de aipo
- 250 ml de iogurte
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 ramo de salsinha
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Lave os pepinos em água corrente e descasque parcialmente. Coloque o pepino e o aipo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione o iogurte, a noz-moscada, a salsa, o sal, a pimenta-do-reino e as pedras de gelo. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a sopa em um recipiente e sirva em seguida.
CREME DE IOGURTE COM PEPINO
Ingredientes:
- 200 ml de iogurte
- 1 pepino com casca e fatiado
- 3 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 folhas de hortelã picadas
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os pedaços de pepino, o iogurte, o alho, o suco de limão, as folhas de hortelã e o azeite. Bata até obter creme homogêneo. Transfira-o para um recipiente , tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida. Dica: sirva com torradas.
ESPAGUETE DE PEPINO
Ingredientes:
- 4 pepinos descascados
- 1 cebolapicada
- 5 dentes de alhoamassados
- 2 tomates picados em cubos
- 1 xícara de chá de azeite
- 3 colheres de sopa de saquê
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com um ralador, rale os pepinos no formato de espaguete e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates e mexa por 3 minutos.
Junte o sal, a pimenta-do-reino e o saquê e deixe no fogo até levantar fervura. Por último, coloque o pepino, desligue o fogo e misture bem. Sirva em seguida.
SUNOMONO
Ingredientes:
- 1 pepino japonês
- 1 colher de sopa de sal
- 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
Corte o pepino em fatias bem finas, coloque em um recipiente e adicione o sal. Misture bem e coloque sobre um escorredor para desidratar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o vinagre e o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter completamente o açúcar.
Desligue o fogo e aguarde esfriar. Em água corrente, lave o pepino para remover o excesso de sal. Depois, esprema e seque com papel-toalha. Coloque o pepino em um recipiente e adicione o vinagre. Misture e sirva em seguida.
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