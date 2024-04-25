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Conheça cinco receitas práticas de nhoque de batata-doce

Versão do prato de origem italiana combina simplicidade, praticidade e sabor, seja em um almoço rápido ou jantar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 17:06

Imagem Edicase Brasil
Nhoque de batata-doce com molho branco e queijo gorgonzola  Crédito: denio109 | Shutterstock
O nhoque de batata-doce é uma alternativa deliciosa às opções tradicionais. Muito nutritivo, ele combina simplicidade, praticidade e sabor em um único prato. E o melhor: é perfeito para qualquer ocasião, especialmente durante a semana, quando um almoço ou jantar rápido é o desejo de qualquer um.
A seguir, selecionamos cinco receitas irresistíveis de nhoque de batata-doce que irão encantar o seu paladar. Confira!

NHOQUE DE BATATA-DOCE COM MOLHO BRANCO E QUEIJO GORGONZOLA

Ingredientes:

  • Nhoque: 
  • 6 batatas-doces descascadas e cozidas
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • Sal a gosto
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Óleo para untar
  • Água para cozinhar
  • Molho: 
  • 400 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 150 g de queijo gorgonzola picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Nhoque: em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de nhoque e reserve.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione os nhoques e cozinhe até emergirem à superfície. Desligue o fogo, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo e reserve.
Molho: em uma panela, coloque o creme de leite, o leite, o queijo gorgonzola, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o nhoque e sirva em seguida.

NHOQUE DE BATATA-DOCE COM MOLHO DE MANTEIGA E SÁLVIA

Ingredientes:

  • 1 kg de batata-doce descascada e picada
  • 2 gemas de ovo
  • 1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga
  • 1 maço de sálvia
  • 1 colher de sopa de sal
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Água para cozinhar
  • Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento para o molho. Espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê.
Adicione a farinha de trigo, o sal e as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e divida a massa em porções, modele no formato de rolinhos e corte em pequenas bolinhas.
Depois, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, coloque o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Transfira para uma assadeira untada com óleo e reserve. Em uma frigideira, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Aos poucos, junte o nhoque, doure e reserve. Na mesma panela, coloque o restante da manteiga e aqueça. Acrescente as folhas de sálvia e refogue por 1 minuto. Junte um pouco da água do cozimento da batata-doce e mexa. Desligue o fogo, regue os nhoques com o molho e sirva em seguida.

NHOQUE DE BATATA-DOCE ROXA

Ingredientes:

  • 150g de queijo parmesão ralado
  • 30g de manteiga
  • 40g de amido de milho
  • 200g de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 1,2 kg batata-doce descascada e picada
  • 10g de salsa picada
  • 150g de farinha de trigo
  • 50g de farinha de semolina
  • Molho de tomate quente a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o queijo e o ovo e misture.
Junte o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de bolinhas e reserve.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, disponha o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o molho de tomate.
Imagem Edicase Brasil
Nhoque de batata-doce grelhado  Crédito: Stepanek Photography | Shutterstock

NHOQUE DE BATATA-DOCE GRELHADO

Ingredientes:

  • 250g de batata-doce descascada
  • 6 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e queijo parmesão ralado a gosto
  • Azeite para fritar

Modo de preparo:

Em um papel-alumínio, disponha a batata-doce e enrole. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido para assar até ficar macia. Depois, retire o papel-alumínio, espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Coloque em um recipiente e acrescente a farinha de aveia, o sal e o azeite e mexa para incorporar.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de bolinhas e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os nhoques sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida com o queijo ralado.

NHOQUE DE BATATA-DOCE RECHEADO COM QUEIJO E PRESUNTO 

Ingredientes:

  • Nhoque: 
  • 700 g de batata-doce descascada e cozida
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Recheio: 
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de presunto picado
  • 1 colher de sopa de manjericão e salsa picados
  • 500 g de molho de tomate quente
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Nhoque: em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Acrescente a manteiga, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Junte a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais.
Recheio: Em um recipiente, coloque o queijo, o presunto, o manjericão e a salsa e misture. Após, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, adicione o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, regue com o molho de tomate e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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