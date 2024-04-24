De parrilha a espeto: 4 restaurantes para ir no Dia do Churrasco

O Dia do Churrasco é comemorado no Brasil em 24 de abril e, como nós do HZ somos fãs de uma carninha, separamos quatro dicas de onde comer bons cortes assados na brasa.
Da parrilha argentina ao espeto gaúcho, nossa lista traz endereços de Vitória, Vila Velha e Serra que são famosos pela churrascada. Picanha, fraldinha e bife ancho estão entre as opções para comemorar a data. Confira!
PARRILHA PREMIADA
Vencedor na categoria Carne do prêmio HZ Gastrô, o bar de parrilha O Quintal tem como opções de corte bovino fraldinha red (campeã de pedidos), ancho, assado de tiras, prime rib, picanha e flat iron (a partir de R$ 78/300g). Cordeiro, camarão e polvo também são boas pedidas assadas na brasa. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: segunda, das 11h às 16h; de terça a sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 17h. (27) 3024-1340. FOTO: O Quintal/Instagram
PICANHA IMPORTADA
Prestes a completar 50 anos, o restaurante Rancho Beliskão é referência na Capital quando o assunto é carne. O churrasco no espeto, assado em brasa de carvão, traz em destaque a picanha bovina importada (R$ 69,90/300g). A casa também oferece cortes premium, como steak de wagyu, t-bone e chorizo Angus. Outra dica é o menu executivo, servido das 11h às 15h, com churrasco entre as opções de prato. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. Horários: diariamente, das 11h à 0h. (27) 99899-1313. FOTO: Rancho Beliskão/Instagram
SABOR ARGENTINO
O argentino La Dolina é muito famoso pelas "tablas" compostas de carnes e legumes assados na parrilha. Neste mês de abril, um opção na unidade de Vitória é o menu La Mano di Diós, para duas pessoas, com entrada, prato e sobremesa (R$ 170). O combo traz em destaque a Nuestra Tabla Obrera, de ancho suíno, baby beef e sobrecoxa desossada de frango acompanhados por batata rústica na manteiga de ervas, tomate e abóbora assados, molhos chimichurri e criollo e pães da casa (foto). Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. Horários: de terça a sexta, das 18h às 22h30; sábado e domingo, das 11h às 16h e das 18h às 22h30. (27) 99810-6459. FOTO: La Dolina/Instagram
FRALDINHA NA BRASA
A fraldinha (foto) é uma das estrelas da Churrascaria Bacana, que conta com unidades em Vila Velha e na Serra. No quilo, o corte bovino, assado no espeto sobre brasa de carvão, custa a partir de R$ 74 (300g/peso da carne in natura), e vai à mesa com farofa e vinagrete. A Fraldinha Completa, com 500g de carne, é servida com arroz, feijão tropeiro e batata frita (R$ 189, para três ou quatro pessoas). Vila Velha: Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa. Abre diariamente às 11h30. Serra: Av. José Moreira Martins Rato, 329, Bairro de Fátima. Abre diariamente às 17h. (27) 3535-4575. FOTO: Bacana/Divulgação