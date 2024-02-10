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Aprenda a fazer um delicioso molho agridoce para churrasco

Receita sugerida pelo HZ tem como base tomate, alho e cebola, e o contraste de sabores envolve doçura e acidez
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Aprenda a fazer um delicioso molho agridoce para churrasco
Aprenda a fazer um delicioso molho agridoce para churrasco Crédito: Shutterstock
Se no seu churrasco não pode faltar uma boa costelinha suína, aqui vai uma dica infalível de molho para acompanhá-la, à base de tomate, mel. vinagre de maçã, alho, cebola e especiarias.
O preparo é simples e o resultado é uma combinação deliciosa, que pode ser usada com diversos outros tipos de carne, tanto cruas como já grelhadas. Acompanhe o passo a passo e capriche!  

MOLHO AGRIDOCE PARA CHURRASCO

Ingredientes: 

  • 2 colheres de sopa de mel 
  • 220 ml de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • ½ colher de chá de mostarda
  • ¼ de cebola picada
  • ½ colher de chá de sal

Modo de preparo: 

  1. Em uma panela, refogue o alho e a cebola em fogo baixo até dourar. Adicione o molho de tomate.
  2. Em seguida, acrescente a água e o açúcar mascavo, mexendo até começar a derreter.
  3. Acrescente o mel, o molho inglês, o vinagre, a pimenta, a páprica, a mostarda e o sal.
  4. Mexa bem todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
  5. Aumente o fogo para médio-baixo e deixe o molho ferver por aproximadamente 20 minutos, mexendo para evitar que grude no fundo da panela.
  6. Desligue o fogo e espere esfriar.
  7. Passe a o molho para uma molheira e utilize-o para temperar as carnes ainda cruas ou já grelhadas.
Fonte: Baldoni. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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