Aprenda a fazer um delicioso molho agridoce para churrasco

Se no seu churrasco não pode faltar uma boa costelinha suína, aqui vai uma dica infalível de molho para acompanhá-la, à base de tomate, mel. vinagre de maçã, alho, cebola e especiarias.
O preparo é simples e o resultado é uma combinação deliciosa, que pode ser usada com diversos outros tipos de carne, tanto cruas como já grelhadas. Acompanhe o passo a passo e capriche!
MOLHO AGRIDOCE PARA CHURRASCO
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de mel
- 220 ml de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino
- 1 colher de chá de páprica doce
- ½ colher de chá de mostarda
- ¼ de cebola picada
- ½ colher de chá de sal
Modo de preparo:
- Em uma panela, refogue o alho e a cebola em fogo baixo até dourar. Adicione o molho de tomate.
- Em seguida, acrescente a água e o açúcar mascavo, mexendo até começar a derreter.
- Acrescente o mel, o molho inglês, o vinagre, a pimenta, a páprica, a mostarda e o sal.
- Mexa bem todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
- Aumente o fogo para médio-baixo e deixe o molho ferver por aproximadamente 20 minutos, mexendo para evitar que grude no fundo da panela.
- Desligue o fogo e espere esfriar.
- Passe a o molho para uma molheira e utilize-o para temperar as carnes ainda cruas ou já grelhadas.
Fonte: Baldoni. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.