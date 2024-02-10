Aprenda a fazer um delicioso molho agridoce para churrasco

Se no seu churrasco não pode faltar uma boa costelinha suína, aqui vai uma dica infalível de molho para acompanhá-la, à base de tomate, mel. vinagre de maçã, alho, cebola e especiarias.

O preparo é simples e o resultado é uma combinação deliciosa, que pode ser usada com diversos outros tipos de carne, tanto cruas como já grelhadas. Acompanhe o passo a passo e capriche!