Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito

No dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, um dos alimentos mais consumidos no mundo.
Para celebrar a data, o churrasqueiro profissional José Mateus Lima, conhecido nas redes sociais como Barbecue King, revela seus principais segredos de preparo.
Acompanhe a seguir cinco dicas de como fazer um hambúrguer especial, de forma prática, e em casa.
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ESCOLHA DA CARNE
A escolha da carne é fundamental. Dê preferência por uma carne de qualidade, não necessariamente a mais cara, mas um pedaço que ressalte o sabor, afinal, o corte será moído. É possível fazer um blend entre os tipos de carne, ou seja, optar por cortes mais acessíveis e saborosos, como acém, peito, bananinha, costela e fraldinha.
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PORCENTAGEM DE GORDURA
A gordura é o que confere sabor e suculência ao hambúrguer, além de ajudar a dar liga. Essa liga é dada naturalmente com a carne gelada e a gordura. Em média, é interessante que o hambúrguer tenha 20% de gordura, e a quantidade muda dependendo do método de cocção. Caso seja feito na chapa, recomenda-se em média 20% de gordura. Se for feito na brasa, essa média aumenta para 30%, visto que muita gordura é perdida na grelha.
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O TEMPERO CERTO
A escolha dos temperos também é um ponto fundamental. O tempero entrará apenas no momento que a carne for para a grelha. Uma dica para hambúrgueres é usar dry rub, tanto para carnes bovinas como para aves.
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A IMPORTÂNCIA DO PÃO
O pão é um item importante no preparo de uma refeição com hambúrguer. É ele que dá estrutura e pode, ainda, influenciar no sabor como um todo. Para que o hambúrguer fique perfeito, é importante selar o pão com manteiga. Essa ação é importante para que ele não fique encharcado com os sucos da carne.
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TEMPO DE GRELHA
Seja em uma frigideira ou na grelha da churrasqueira, o que deve ser levado em consideração é a alta temperatura, que fará uma crostinha na carne. Conhecida como Reação de Maillard, ela dá aos alimentos características como sabor, cor e aroma. Se a temperatura estiver baixa, o hambúrguer irá cozinhar e diminuir muito, não ficando tão saboroso e atrapalhando a montagem. Assim que fizer a crostinha de um lado, vire para o outro e coloque o queijo para derreter. O ponto certo do hambúrguer vai depender do gosto de quem irá consumi-lo.
Com informações da assessoria de imprensa da Kitano.