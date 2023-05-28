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Dia Mundial do Hambúrguer

Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito

Porcentagem de gordura, forma de grelhar e qualidade dos ingredientes são fundamentais para deixar o sanduíche mais saboroso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 08:00

Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito
Tanto na grelha quanto na chapa ou na frigideira, o que vale é a temperatura alta  Crédito: Kitano/Divulgação
No dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, um dos alimentos mais consumidos no mundo. 
Para celebrar a data, o churrasqueiro profissional José Mateus Lima, conhecido nas redes sociais como Barbecue King, revela seus principais segredos de preparo. 
Acompanhe a seguir cinco dicas de como fazer um hambúrguer especial, de forma prática, e em casa. 

1

ESCOLHA DA CARNE

A escolha da carne é fundamental. Dê preferência por uma carne de qualidade, não necessariamente a mais cara, mas um pedaço que ressalte o sabor, afinal, o corte será moído. É possível fazer um blend entre os tipos de carne, ou seja, optar por cortes mais acessíveis e saborosos, como acém, peito, bananinha, costela e fraldinha.

2

PORCENTAGEM DE GORDURA

A gordura é o que confere sabor e suculência ao hambúrguer, além de ajudar a dar liga. Essa liga é dada naturalmente com a carne gelada e a gordura. Em média, é interessante que o hambúrguer tenha 20% de gordura, e a quantidade muda dependendo do método de cocção. Caso seja feito na chapa, recomenda-se em média 20% de gordura. Se for feito na brasa, essa média aumenta para 30%, visto que muita gordura é perdida na grelha. 

3

O TEMPERO CERTO

A escolha dos temperos também é um ponto fundamental. O tempero entrará apenas no momento que a carne for para a grelha. Uma dica para hambúrgueres é usar dry rub, tanto para carnes bovinas como para aves.

4

A IMPORTÂNCIA DO PÃO

O pão é um item importante no preparo de uma refeição com hambúrguer. É ele que dá estrutura e pode, ainda, influenciar no sabor como um todo. Para que o hambúrguer fique perfeito, é importante selar o pão com manteiga. Essa ação é importante para que ele não fique encharcado com os sucos da carne.

5

TEMPO DE GRELHA

Seja em uma frigideira ou na grelha da churrasqueira, o que deve ser levado em consideração é a alta temperatura, que fará uma crostinha na carne. Conhecida como Reação de Maillard, ela dá aos alimentos características como sabor, cor e aroma. Se a temperatura estiver baixa, o hambúrguer irá cozinhar e diminuir muito, não ficando tão saboroso e atrapalhando a montagem. Assim que fizer a crostinha de um lado, vire para o outro e coloque o queijo para derreter. O ponto certo do hambúrguer vai depender do gosto de quem irá consumi-lo.
Com informações da assessoria de imprensa da Kitano. 

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