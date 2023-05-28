Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito

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ESCOLHA DA CARNE

A escolha da carne é fundamental. Dê preferência por uma carne de qualidade, não necessariamente a mais cara, mas um pedaço que ressalte o sabor, afinal, o corte será moído. É possível fazer um blend entre os tipos de carne, ou seja, optar por cortes mais acessíveis e saborosos, como acém, peito, bananinha, costela e fraldinha.

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PORCENTAGEM DE GORDURA

A gordura é o que confere sabor e suculência ao hambúrguer, além de ajudar a dar liga. Essa liga é dada naturalmente com a carne gelada e a gordura. Em média, é interessante que o hambúrguer tenha 20% de gordura, e a quantidade muda dependendo do método de cocção. Caso seja feito na chapa, recomenda-se em média 20% de gordura. Se for feito na brasa, essa média aumenta para 30%, visto que muita gordura é perdida na grelha.

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O TEMPERO CERTO

A escolha dos temperos também é um ponto fundamental. O tempero entrará apenas no momento que a carne for para a grelha. Uma dica para hambúrgueres é usar dry rub, tanto para carnes bovinas como para aves.

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A IMPORTÂNCIA DO PÃO

O pão é um item importante no preparo de uma refeição com hambúrguer. É ele que dá estrutura e pode, ainda, influenciar no sabor como um todo. Para que o hambúrguer fique perfeito, é importante selar o pão com manteiga. Essa ação é importante para que ele não fique encharcado com os sucos da carne.

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TEMPO DE GRELHA