Áries no amor: veja a combinação dos arianos com os 12 signos

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:53
Regido por Marte, Áries é corajoso, espontâneo, competitivo e muito entusiasmado. Intensas e apaixonadas, as pessoas desse signo costumam amar de forma avassaladora. Porém, conforme a astróloga Thaís Mariano, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece.
Por tal razão, os nativos de Áries são desafiados a aprender a lidar com o descontrole emocional e a entender que cada indivíduo ama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa Thaís Mariano.
No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Relacionar-se com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimento, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga.
A seguir, Thaís Mariano conta como é o relacionamento de Áries com os demais signos!
Com tanta energia, vitalidade e espírito de liderança, esta é uma combinação favorável para atividades esportivas e relacionamentos mais casuais. Pode ser uma conexão sem muita profundidade, já que Áries não é muito adepto ao diálogo e sempre quer resolver tudo ao seu modo. Isso costuma levar a disputas e desentendimentos. Se ambos estiverem dispostos a trabalhar os desafios internos, a relação amorosa pode dar certo.
Áries é impulsivo e sempre busca novidades, enquanto Touro gosta de estabilidade, é conservador e tem um ritmo mais lento. Por isso, eles podem encontrar desafios para se entenderem. Todavia, quando estão abertos para novas possibilidades, a relação costuma ser de grande aprendizado. O ariano incentiva o taurino a se movimentar em busca de algo novo e melhor. Por sua vez, Touro mostra a Áries a importância da segurança e do apoio.
Essa relação mantém um ritmo movimentado, já que ambos demonstram curiosidade, inquietação e adoram novidades. Têm boas e interessantes conversas, além de um encontro cheio de criatividade. Porém, esses dois signos apresentam tendência à oscilação de humor e não gostam da rotina. Isso faz com que logo se cansem do relacionamento e busquem outros caminhos. Para que tudo dê certo, é essencial que ambos construam solidez dentro de suas possibilidades.
Ambos querem ter razão e dominar as situações. Áries faz isso por meio da liderança, coragem e praticidade, enquanto Câncer domina com o jeito acolhedor, protetor e melindroso. O ariano é extrovertido, energético, independente e sem paciência para lamúrias, já o canceriano é introvertido, emotivo, sensível e apegado. Com tudo isso, podem apresentar dificuldades para se entenderem.
Dois signos do elemento Fogo. São intensos e apaixonados , o que faz com que a atração aconteça quase imediatamente. Costumam ter boa sintonia na forma de pensar e agir, mas o ego elevado de ambos pode gerar disputas pelo protagonismo. Se conseguirem dominar essa tendência, construirão uma relação pautada na sinceridade, no entusiasmo e no incentivo, trazendo alegria e crescimento à rotina.
São signos de personalidade bem distintas e, por isso, a relação tende a ser desafiadora. Virgem é comprometido, crítico, observador e perfeccionista, enquanto Áries é corajoso, impulsivo e tem dificuldade em respeitar o comprometimento e o senso crítico do virginiano. Em um relacionamento profissional, apesar dos desafios, podem conseguir bons resultados.
São signos opostos complementares, o que indica que um encontra no outro as características que precisam equilibrar. O eixo Áries-Libra representa a clássica luta entre a busca pelo “eu individualizado” se contrapondo à necessidade humana de relações e parcerias. Desse modo, o ariano aprende com o libriano sobre a importância de olhar para as demandas alheias. Por sua vez, Libra reflete, com Áries, sobre a necessidade de encontrar a individualidade nos relacionamentos.
Essa é uma combinação intensa e explosiva. Afinal, ambos têm o planeta Marte como regente. Isso resulta em um encontro cheio de atração e profundidade no primeiro momento. Todavia, enquanto Escorpião mantém um jeito reservado e misterioso, Áries é prático e direto. Nesse cenário, enfrentam muitas discussões antes de se entenderem. No entanto, quando se dedicam de verdade, conseguem encontrar um caminho harmonioso na relação.
Dois signos de Fogo. São entusiasmados, aventureiros, corajosos e amam a liberdade. Estão sempre em busca de algo novo e costumam ser muito francos e verdadeiros. Se tiverem interesses em comum, há grandes chances de que o relacionamento prospere. Porém, caso existam divergências de opiniões, dificilmente darão certo. Afinal, os signos desse elemento gostam de dominar.
O ariano tem a curiosidade e o ânimo de uma criança, enquanto o capricorniano é sério, rígido, crítico e conservador. De modo geral, Áries pode trazer mais coragem e entusiasmo ao relacionamento. Em contrapartida, Capricórnio auxilia na construção de uma conexão mais madura e eficaz. O ritmo dos dois é bem diferente: o ariano é rápido, e o capricorniano, mais lento. Contudo, eles costumam se ajudar nesse quesito também.
Essa é uma ótima combinação para uma relação de amizade. Ambos prezam liberdade e independência. Para que o relacionamento amoroso dê certo, os dois precisam respeitar a autonomia alheia e não se preocupar muito com o futuro. O aquariano auxilia o ariano a ter um olhar mais amplo e coletivo. Por sua vez, Áries pode ensinar Aquário sobre a importância de olhar para si e cuidar da autoestima.
À primeira vista, há grande atração e sintonia , já que são dois signos que se envolvem rapidamente. Todavia, com o passar do tempo, as diferenças vêm à tona. Peixes é romântico, distraído e lento, o que irrita o ariano. Ao mesmo tempo, a sinceridade, a praticidade e a impulsividade de Áries podem magoar o pisciano. Nesse relacionamento, Áries aprende sobre empatia e compaixão, já Peixes, a ter mais iniciativa.
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