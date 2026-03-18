Astrologia

Áries no amor: veja a combinação dos arianos com os 12 signos

A relação com esse nativo pode ser avassaladora, emocionante e, quando criado laços fortes, duradoura

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:53

As pessoas de Áries costumam amar de forma avassaladora Crédito: Imagem: Kulnuch789 | Shutterstock

Regido por Marte, Áries é corajoso, espontâneo, competitivo e muito entusiasmado. Intensas e apaixonadas, as pessoas desse signo costumam amar de forma avassaladora. Porém, conforme a astróloga Thaís Mariano, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece.

Por tal razão, os nativos de Áries são desafiados a aprender a lidar com o descontrole emocional e a entender que cada indivíduo ama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa Thaís Mariano.

No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Relacionar-se com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimento, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga.

A seguir, Thaís Mariano conta como é o relacionamento de Áries com os demais signos!

Áries e Áries

A combinação de Áries e Áries pode ser cheia de energia e competição, mas precisa de equilíbrio para evitar disputas Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Com tanta energia, vitalidade e espírito de liderança, esta é uma combinação favorável para atividades esportivas e relacionamentos mais casuais. Pode ser uma conexão sem muita profundidade, já que Áries não é muito adepto ao diálogo e sempre quer resolver tudo ao seu modo. Isso costuma levar a disputas e desentendimentos. Se ambos estiverem dispostos a trabalhar os desafios internos, a relação amorosa pode dar certo.

Áries e Touro

A relação entre Áries e Touro pode ser desafiadora, mas, se ambos estiverem abertos a novas possibilidades, pode ser de grande aprendizado Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Áries é impulsivo e sempre busca novidades, enquanto Touro gosta de estabilidade, é conservador e tem um ritmo mais lento. Por isso, eles podem encontrar desafios para se entenderem. Todavia, quando estão abertos para novas possibilidades, a relação costuma ser de grande aprendizado. O ariano incentiva o taurino a se movimentar em busca de algo novo e melhor. Por sua vez, Touro mostra a Áries a importância da segurança e do apoio.

Áries e Gêmeos

A relação entre Áries e Gêmeos pode ser cheia de novidades e boas conversas, desde que encontrem estabilidade juntos Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Essa relação mantém um ritmo movimentado, já que ambos demonstram curiosidade, inquietação e adoram novidades. Têm boas e interessantes conversas, além de um encontro cheio de criatividade. Porém, esses dois signos apresentam tendência à oscilação de humor e não gostam da rotina. Isso faz com que logo se cansem do relacionamento e busquem outros caminhos. Para que tudo dê certo, é essencial que ambos construam solidez dentro de suas possibilidades.

Áries e Câncer

Enquanto Áries busca ação, Câncer se apega às emoções, o que pode exigir paciência para se entenderem Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Ambos querem ter razão e dominar as situações. Áries faz isso por meio da liderança, coragem e praticidade, enquanto Câncer domina com o jeito acolhedor, protetor e melindroso. O ariano é extrovertido, energético, independente e sem paciência para lamúrias, já o canceriano é introvertido, emotivo, sensível e apegado. Com tudo isso, podem apresentar dificuldades para se entenderem.

Áries e Leão​

A sintonia entre Áries e Leão pode ser forte, mas é preciso lidar com os egos para manter a relação equilibrada Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Dois signos do elemento Fogo. São intensos e apaixonados , o que faz com que a atração aconteça quase imediatamente. Costumam ter boa sintonia na forma de pensar e agir, mas o ego elevado de ambos pode gerar disputas pelo protagonismo. Se conseguirem dominar essa tendência, construirão uma relação pautada na sinceridade, no entusiasmo e no incentivo, trazendo alegria e crescimento à rotina.

Áries e Virgem

Virgem busca compromisso e análise, enquanto Áries age por impulso, o que pode ser um desafio para o relacionamento Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

São signos de personalidade bem distintas e, por isso, a relação tende a ser desafiadora. Virgem é comprometido, crítico, observador e perfeccionista, enquanto Áries é corajoso, impulsivo e tem dificuldade em respeitar o comprometimento e o senso crítico do virginiano. Em um relacionamento profissional, apesar dos desafios, podem conseguir bons resultados.

Áries e Libra

Áries e Libra são signos opostos complementares e encontram um no outro as características que precisam equilibrar Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

São signos opostos complementares, o que indica que um encontra no outro as características que precisam equilibrar. O eixo Áries-Libra representa a clássica luta entre a busca pelo “eu individualizado” se contrapondo à necessidade humana de relações e parcerias. Desse modo, o ariano aprende com o libriano sobre a importância de olhar para as demandas alheias. Por sua vez, Libra reflete, com Áries, sobre a necessidade de encontrar a individualidade nos relacionamentos.

Áries e Escorpião

A atração entre Áries e Escorpião pode ser intensa, mas a diferença entre mistério e objetividade costuma gerar desafios Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Essa é uma combinação intensa e explosiva. Afinal, ambos têm o planeta Marte como regente. Isso resulta em um encontro cheio de atração e profundidade no primeiro momento. Todavia, enquanto Escorpião mantém um jeito reservado e misterioso, Áries é prático e direto. Nesse cenário, enfrentam muitas discussões antes de se entenderem. No entanto, quando se dedicam de verdade, conseguem encontrar um caminho harmonioso na relação.

Áries e Sagitário

O entusiasmo e a busca por novidades aproximam Áries e Sagitário, mas divergências podem afetar o equilíbrio da relação Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Dois signos de Fogo. São entusiasmados, aventureiros, corajosos e amam a liberdade. Estão sempre em busca de algo novo e costumam ser muito francos e verdadeiros. Se tiverem interesses em comum, há grandes chances de que o relacionamento prospere. Porém, caso existam divergências de opiniões, dificilmente darão certo. Afinal, os signos desse elemento gostam de dominar.

Áries e Capricórnio

Áries traz mais dinamismo à relação, enquanto Capricórnio ensina paciência e construção sólida Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

O ariano tem a curiosidade e o ânimo de uma criança, enquanto o capricorniano é sério, rígido, crítico e conservador. De modo geral, Áries pode trazer mais coragem e entusiasmo ao relacionamento. Em contrapartida, Capricórnio auxilia na construção de uma conexão mais madura e eficaz. O ritmo dos dois é bem diferente: o ariano é rápido, e o capricorniano, mais lento. Contudo, eles costumam se ajudar nesse quesito também.

Áries e Aquário

A relação entre Áries e Aquário pode funcionar se respeitarem a liberdade um do outro Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

Essa é uma ótima combinação para uma relação de amizade. Ambos prezam liberdade e independência. Para que o relacionamento amoroso dê certo, os dois precisam respeitar a autonomia alheia e não se preocupar muito com o futuro. O aquariano auxilia o ariano a ter um olhar mais amplo e coletivo. Por sua vez, Áries pode ensinar Aquário sobre a importância de olhar para si e cuidar da autoestima.

Áries e Peixes

A atração inicial entre Áries e Peixes pode ser forte, mas as diferenças entre praticidade e sensibilidade exigem cuidado Crédito: Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock

À primeira vista, há grande atração e sintonia , já que são dois signos que se envolvem rapidamente. Todavia, com o passar do tempo, as diferenças vêm à tona. Peixes é romântico, distraído e lento, o que irrita o ariano. Ao mesmo tempo, a sinceridade, a praticidade e a impulsividade de Áries podem magoar o pisciano. Nesse relacionamento, Áries aprende sobre empatia e compaixão, já Peixes, a ter mais iniciativa.