Astrologia

4 signos mais preguiçosos do zodíaco

Veja como características astrológicas ligadas ao prazer, à sensibilidade e ao equilíbrio influenciam o ritmo de ação de alguns nativos

Publicado em 14 de março de 2026 às 11:56

Alguns signos tendem a agir com mais calma e priorizar conforto no cotidiano Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Cada signo do zodíaco possui suas qualidades, talentos e, também, desafios. Enquanto alguns são conhecidos pela iniciativa e energia constante, outros preferem ir com mais calma, valorizando o descanso, o conforto e o próprio ritmo.

Isso não significa falta de capacidade ou ambição — muitas vezes, esses signos apenas sabem equilibrar melhor o trabalho com o prazer de desacelerar. Ainda assim, alguns deles ganharam fama no mundo astrológico por serem um pouco mais “preguiçosos” ou por demorarem mais para entrar em ação.

A seguir, confira quais signos costumam carregar a reputação de preguiçosos!

1. Touro

Amante do bem-estar, Touro valoriza momentos de descanso, mas mostra grande persistência quando decide agir Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Se existe um signo que ama conforto, esse é Touro . Regido por Vênus, ele valoriza tudo aquilo que proporciona prazer: boa comida, ambientes agradáveis, momentos de descanso e tranquilidade. Por isso, quando o nativo encontra um sofá confortável ou um momento de paz, pode demorar bastante para se levantar e voltar às responsabilidades. Porém, quando decide agir, costuma ser extremamente persistente e produtivo.

2. Peixes

Guiado pela imaginação e pela sensibilidade, Peixes costuma agir melhor quando encontra inspiração Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Peixes é um signo sensível, imaginativo e profundamente conectado ao mundo emocional . Regido por Netuno, prefere muitas vezes se refugiar nos sonhos, na arte ou na própria imaginação. Essa característica pode fazer com que pareça mais disperso ou menos interessado nas tarefas práticas do dia a dia. Na verdade, o pisciano apenas funciona melhor quando se sente inspirado — caso contrário, a motivação pode demorar a aparecer.

3. Libra

A busca constante por equilíbrio pode fazer com que Libra demore mais para tomar decisões e entrar em ação Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Libra é um signo que busca equilíbrio e harmonia acima de tudo. Por isso, evita conflitos e situações que exigem esforço excessivo ou decisões rápidas. Essa necessidade de ponderar todos os lados pode fazer com que o libriano demore mais para agir ou pareça indeciso. Em alguns momentos, isso acaba sendo confundido com preguiça, quando, na verdade, ele apenas está tentando encontrar o caminho mais confortável.

4. Leão

Amante de reconhecimento e prazer, Leão pode evitar tarefas cansativas quando se sente confortável no ambiente Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Pode até parecer estranho incluir Leão nesta lista, já que é um signo cheio de presença e carisma. Porém, os leoninos também gostam de aproveitar o lado bom da vida. Quando se sentem muito confortáveis ou admirados no ambiente em que estão, podem acabar relaxando demais. O nativo adora brilho, reconhecimento e prazer — e, se puder evitar tarefas cansativas, certamente vai preferir delegar.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.