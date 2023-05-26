Dia do Hambúrguer no ES terá mais de 20 endereços com promoção

ENBRASA SLIDERS E ESPETOS - No Dia do Hambúrguer, o combo com o novo slider de costela desfiada, picles de cebola roxa e maionese de páprica + batata frita + refrigerante vai custar R$ 21,90. Também no domingo, todos os sliders da casa estarão com 10% de desconto para consumo no local e delivery (iFood e Americanas). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99633-6330.