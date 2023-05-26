Dia do Hambúrguer no ES terá mais de 20 endereços com promoção

O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado em 28 de maio e mobiliza cada vez mais os apaixonados por esse ilustre sanduíche, inventado na Europa ainda no século 17.
No Espírito Santo, as hamburguerias não medem esforços e criatividade para celebrar seu carro-chefe, lançando novas versões ou caprichando nos descontos para a data.
Alguns endereços estão na lista abaixo, que traz mais de 20 dicas para quem quer celebrar o Dia do Hambúrguer em grande estilo. Confira!
23 LUGARES PARA COMEMORAR O DIA DO HAMBÚRGUER NO ES
- BICHO GULOSO - Nesta sexta, dia 26, das 18h à meia-noite, o x-egg será vendido com 50% de desconto, passando de R$ 22,50 para R$ 11,25. A oferta é válida somente para consumo em loja, nas unidades de Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória. (27) 3200-3096.
- BRASILEIRINHO BURGER - No domingo, Dia do Hambúrguer, a casa vai vender um de seus sanduíches especiais com desconto, saindo de R$ 25,90 por R$ 16,90. O burger escolhido contém pão brioche, carne de 160g, cheddar cremoso e bacon crocante. Promoção válida para consumo no local, retirada e delivery. Prainha, Vila Velha. (27) 99890-6030.
- CAVENDISH BURGER - A Semana do Burger, que acontece na hamburgueria desde a última segunda-feira, traz promoções até domingo. Na sexta (26), a partir das 15h, na compra de um hambúrguer, a segunda unidade (do mesmo sabor) sai pela metade do preço. No sábado (27), das 11h às 20h, o combo Queridinho + adicional de fritas + milkshake à escolha (morango ou Ovomaltine) sai de R$ 78,70 por R$ 54,90. Já no domingo (28), a partir das 15h, os 100 primeiros pedidos que incluam hambúrguer ganharão um mimo surpresa. Blu Food Park, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99917-5024.
- CLAUDINEI LANCHES - O domingo (28) será marcado pelo lançamento do hambúrguer de costela com bacon crocante, muçarela, ovo, cebola e a maionese caseira da lanchonete canela-verde (R$ 29,90). Quem pedir esse sanduíche no Dia do Hambúrguer, ganha de cortesia uma porção individual de fritas. Prainha, Vila Velha. (27) 3031-1744.
- COMARELLA PIZZA E BURGER - Até domingo, 28 de maio, o restaurante vai vender três dos seus sandubas clássicos a um preço promocional: R$ 19,90 cada um. Fazem parte da ação o Cheese Bacon (brioche, blend de 120g, cheddar, bacon e molho), o Cheese Salada (brioche, blend de 120g, cheddar, batata palha, alface e tomate) e Bauruzão (brioche, blend de 120g, muçarela, presunto, maionese de alho, alface e tomate). A promoção vale apenas para consumo no local e retirada. Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 3340-5600. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-5600.
- DÉZO CAFÉ BAR - Sexta (26), sábado (27) e domingo (28), a casa terá um menu especial com quatro criações do chef André Rosalem para o Dia do Hambúrguer. Estão na carta o El Pancho (blend de 180g, gorgonzola dolce, geleia de bacon, jalapeño, cebola crispy e coalhada, no brioche/R$ 46), o Minetta (blend de 180g com crosta de pimenta-do-reino, molho de mostarda Dijon e tutano, cogumelos tostados e fritas/R$ 56), o Dézo Fried Chicken (sobrecoxa empanada e frita lambuzada em molho gochujang, picles e salada de repolho, no brioche/R$ 38) e o Mc Fish (filé de peixe empanado em batter, molho tártaro com kimchi, conserva de cebola roxa, coentro e cebolinha, no brioche/R$ 46). Centro, Ibiraçu. (27) 99936-8672.
- ENBRASA SLIDERS E ESPETOS - No Dia do Hambúrguer, o combo com o novo slider de costela desfiada, picles de cebola roxa e maionese de páprica + batata frita + refrigerante vai custar R$ 21,90. Também no domingo, todos os sliders da casa estarão com 10% de desconto para consumo no local e delivery (iFood e Americanas). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99633-6330.
- FÁBRICA OG BURGER - O delivery funcionará em horário especial no domingo (28), das 11h às 23h59, e das 11h às 18h dará desconto em sanduíches e fritas. Pedidos: iFood, Americanas e cardápio digital. Jardim da Penha, Vitória. Benefícios para assinantes do Clube A Gazeta.
- GOLBURGER & COZINHA - O restaurante vai comemorar o Dia do Hambúrguer na sexta (26), das 18h às 23h30, com sanduíche Pão, Carne e Queijo a R$ 14,90, chope da Cervejaria Bigstep (Pilsen a R$ 6,90 e IPA a R$ 10,90) e música com Juan Nader. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
- GOLZIN SMASH BURGER - No sábado (27), das 18h às 23h, a comemoração vai ter o smash Miltin por R$ 12,90, chope Bigstep (Pilsen a R$ 6,90 e IPA a R$ 10,90) e som com DJ Virula. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99241-4519.
- HAMBURGÃO - No sábado (27), o Cheese Picanha Bacon (com hambúrguer Black Angus de 120g) vai ser vendido com desconto, saindo de R$ 29 por R$ 20. A oferta é válida apenas para consumo no local ou retirada, na unidade de Jardim Camburi, em Vitória. (27) 3237-2252.
- HERÓIS BURGER - Até sábado (27), todos os hambúrgueres do cardápio serão vendidos com 10% de desconto. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99751-4754.
- HUNTY'S HAMBURGUERIA - De domingo (28) até 4 de junho, a hamburgueria vai servir um combo que contém hambúrguer Catalão Smash (2 smash burgers, cebola caramelizada, dobro de cheddar, bacon, cebola crispy e maionese de pão de alho) e batata frita com tempero exclusivo da casa. Quanto: R$ 42,90 no local e R$ 47,90 nos aplicativos de delivery. Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
- JANELA BAR - No Dia do Hambúrguer (28/05), na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, por mais R$ 2 o cliente ganha adicional de onion rings ou cheddar cremoso. Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
- LA DOLINA E LA DOLINA HORNO - Nos dois restaurantes argentinos, a criação para o Dia do Hambúrguer é o Andy Chango: pão de sal artesanal, hambúrguer de 180g, cogumelos Paris e alface na brasa, creme de limão siciliano, bacon crocante e mostarda (R$ 42). No La Dolina de Vitória, o especial será vendido a partir de domingo (28), exclusivamente para delivery, e de 30/05 a 4/06 no presencial e por delivery. No La Dolina Horno, o item já está disponível para consumo em loja e entregas até 4/06. Bairro República, Vitória. (27) 99810-6459. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
- MEATPACK - No domingo (28), o restaurante fará a promoção Burger em Dobro: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente ganhará um voucher para consumir o mesmo sanduíche grátis de terça a quinta-feira, até o final de junho de 2023. Pedidos: (27) 99224-9793 e Americanas Delivery. Praia do Canto, Vitória.
- MELT HAMBURGUERIA - De sábado (27) até 4 de junho, a casa terá no cardápio o especial Melt Parmegiana, que leva hambúrguer empanado, muçarela, rúcula e molho de tomate rústico (R$ 49). Pedidos: iFood e Americanas Delivery. Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604.
- MR. CHICKEN BURGER - A hamburgueria cachoeirense criou cinco combos especiais, que custarão a partir de R$ 25 e ficarão no cardápio de 28/05 a 5/06. Um desses combos é composto de Cheese Master (pão, duas carnes smash, duplo cheddar, muçarela empanada e maionese de ervas), batata frita, frango frito e refrigerante (lata), vendido a R$ 59. Promoção válida nas unidades do Caiçara e do Independência Mall, em Cachoeiro de Itapemirim.
- RESENHA D'LEVE BURGER NA PARRILLA - No domingo (28), Dia Mundial do Hambúrguer, todos os sanduíches do food truck serão vendidos com 10% de desconto. A promoção vale apenas para consumo no local, das 18h às 23h. Praça Osvaldo Guimarães, Av. César Hilal, 700, Bento Ferreira, Vitória.
- SUPER BURGER DELIVERY - No dia 28/05, das 17h às 23h, a promoção é a seguinte: nas compras acima de R$ 50, o cliente ganha um smash burger (carne, cebola roxa, cheddar e molho especial). Entregas em Viana, Cariacica, Vila Velha e Vitória. (27) 99840-1363. Benefícios para assinantes do Clube A Gazeta.
- TEXAS PRIME BURGER - Até domingo (28), a estrela da hamburgueria é o Big Texas, com quatro burgers de 100g cada um, alface, tomate, cebola roxa, bacon, cebola crispy e maionese de bacon (R$ 62,90). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3077-3131.
- URBANOS BURGERS - No Dia do Hambúrguer, 28 de maio, a hamburgueria dará 50% de desconto no valor do segundo hambúrguer e está oferecendo frete grátis no delivery para todos pedidos acima de R$ 40 em raio menor do que 4km. Funcionamento: das 18h às 23h. Pedidos: urbanosburgers.com.br e iFood. Próximo à Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória.
Correção
27/05/2023 - 5:51
Diferentemente do que foi informado pelo La Dolina no momento da apuração desta matéria, o especial do Dia do Hambúrguer se chama Andy Chango, e não Ha dale. A informação foi corrigida.