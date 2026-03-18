Abóbora: 3 sobremesas deliciosas e saudáveis que vão te surpreender 

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:53
Com sabor naturalmente adocicado e textura cremosa, a abóbora se destaca como um ingrediente versátil no preparo de sobremesas. Sua suavidade combina com diferentes especiarias e permite criar receitas equilibradas. Além disso, adapta-se a diversas propostas, das mais simples às mais elaboradas, sempre mantendo leveza e sabor marcante.
A seguir, aprenda a preparar 3 sobremesas deliciosas e saudáveis com abóbora!
Base
Recheio
Base
No processador, triture a castanha-de-caju e a castanha-do-pará com a aveia até formar uma farofa grossa. Adicione a tâmara, o óleo de coco e o sal, processando até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma com a massa, pressionando bem para formar a base. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.
Recheio
No liquidificador, bata a abóbora-moranga, o leite de coco, o mel, os ovos, a canela, a noz-moscada e a baunilha até formar um creme liso. Despeje o recheio sobre a base pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 2 horas. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida.
Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar mascavo e o mel até formar uma mistura homogênea. Adicione o óleo de coco, o leite e a abóbora-moranga, misturando bem. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal, mexendo até incorporar. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Incorpore as gotas de chocolate à massa, misturando de forma uniforme.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até firmar e dourar levemente. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.
Pudim
No liquidificador, bata os ovos, a abóbora-moranga, o leite de coco, o mel, a baunilha e a canela até obter uma mistura lisa. Despeje a mistura em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno em banho-maria a 180 °C por cerca de 1 hora ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 4 horas. Passe uma faca nas laterais e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
