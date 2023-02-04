Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

Para o capixaba, é um verdadeiro pecado comer hambúrguer sem que ele esteja acompanhado de maionese caseira. Na nossa cultura, esse molho está para o sanduba como o oxigênio está para o ar que a gente respira. É essencial!
Se você concorda comigo, vai curtir as três receitinhas que o chef Ítalo Bruno, da rede de hamburguerias The B-Burgers, enviou para HZ.
Além da maionese de alho, mais tradicional, ele ensina como fazer uma maionese de ervas bem aromática e um molho de mostarda que é simplesmente viciante.
Essas delícias podem ser consumidas não apenas com sanduíches, pois também combinam com saladas, carnes ou com o que sua imaginação mandar.
MAIONESE CASEIRA DE ALHO
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 2 dentes de alho
- 300ml de óleo
- 1 colher (sopa) de mostarda
- ½ limão
- 1 pitada de sal
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, adicione os ovos, o alho e processe bem. Em seguida, vá colocando o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa. Acrescente o suco de meio limão, a mostarda, a pitada de sal e processe rapidamente.
MAIONESE CASEIRA DE ERVAS
INGREDIENTES:
- 1 ovo
- 150 ml de óleo (leve previamente para gelar)
- 1 colher (sopa) de mostarda
- ½ limão
- 1 pitada de sal
- 10g de manjericão
- 20g de cebolinha
- 20g de coentro
- 1 pitada de orégano
- 1 pimenta-de-cheiro
COMO FAZER:
- Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes, exceto o óleo, e bata bem. Em seguida, vá acrescentando o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa.
MOLHO CREMOSO DE MOSTARDA
INGREDIENTES:
- 50g de mostarda
- 1 pitada de sal
- 120g de creme de leite
- 120g de catchup
- 10ml de molho shoyu
- 1 pitada de orégano
COMO FAZER:
- Misture todos os ingredientes e sirva.