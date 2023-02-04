Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

Receitas sugeridas pelo chef Ítalo Bruno são fáceis de fazer e combinam ingredientes como ervas aromáticas, mostarda e shoyu
Evelize Calmon

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Para o capixaba, é um verdadeiro pecado comer hambúrguer sem que ele esteja acompanhado de maionese caseira. Na nossa cultura, esse molho está para o sanduba como o oxigênio está para o ar que a gente respira. É essencial!
Se você concorda comigo, vai curtir as três receitinhas que o chef Ítalo Bruno, da rede de hamburguerias The B-Burgers, enviou para HZ.
Além da maionese de alho, mais tradicional, ele ensina como fazer uma maionese de ervas bem aromática e um molho de mostarda que é simplesmente viciante.
Essas delícias podem ser consumidas não apenas com sanduíches, pois também combinam com saladas, carnes ou com o que sua imaginação mandar. 

MAIONESE CASEIRA DE ALHO

Receita de maionese de alho para hambúrguer do chef Ítalo Bruno (The B-Burgers)
Molho de alho é o mais tradicional nas hamburguerias Crédito: The B-Burgers/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 2 ovos
  • 2 dentes de alho
  • 300ml de óleo
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • ½ limão
  • 1 pitada de sal
COMO FAZER:
  • Em um liquidificador, adicione os ovos, o alho e processe bem. Em seguida, vá colocando o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa. Acrescente o suco de meio limão, a mostarda, a pitada de sal e processe rapidamente.

MAIONESE CASEIRA DE ERVAS 

Receita de molho de ervas para hambúrguer do chef Ítalo Bruno (The B-Burgers)
Molho de ervas tem um toque de manjericão Crédito: The B-Burgers/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 ovo
  • 150 ml de óleo (leve previamente para gelar)
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • ½ limão
  • 1 pitada de sal
  • 10g de manjericão
  • 20g de cebolinha
  • 20g de coentro
  • 1 pitada de orégano
  • 1 pimenta-de-cheiro
COMO FAZER: 
  • Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes, exceto o óleo, e bata bem. Em seguida, vá acrescentando o óleo em fio, de preferência gelado, até adquirir uma consistência homogênea e cremosa.

MOLHO CREMOSO DE MOSTARDA

Receita de molho de mostarda para hambúrguer do chef Ítalo Bruno (The B-Burgers)
Creme de leite serve de base para o molho de mostarda Crédito: The B-Burgers/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 50g de mostarda
  • 1 pitada de sal
  • 120g de creme de leite
  • 120g de catchup
  • 10ml de molho shoyu
  • 1 pitada de orégano
COMO FAZER: 
  • Misture todos os ingredientes e sirva.

