De tartar a ceviche, conheça 5 entradinhas para provar no calor

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FRESCOR MEDITERRÂNEO

Composta de camadas de berinjela defumada, queijo tipo feta, tomate cereja, cebola roxa e sementes de romã, a salada Mykonos é uma das entradas imperdíveis no Alas. O restaurante grego é bem conhecido pelo frescor de suas receitas, ao estilo mediterrâneo. Horários: de terça a sábado, das 12h às 23h. domingo, das 12h às 17h.Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordello

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ENTRADINHA FRIA

No verão das montanhas capixabas, o Cafe Haus traz como entradinha fria o crocante de arroz coberto com abacate, tartar de salmão e molho oriental levemente picante (R$ 62/quatro unidades). O restaurante funciona quinta e domingo somente para almoço, das 11h às 16h, e às sextas e sábados para almoço e jantar, a partir das 11h. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264. FOTO: Rodrigo Borçato

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TRADIÇÃO PERUANA

Na cozinha latino-americana do El Libertador, uma opção fresquinha é o ceviche de peixe ao estilo tradicional do Peru, com milho e batata doce (R$ 62). O leite de tigre, caldo cítrico temperado que é a base do prato, vem carregado de refrescância e o torna perfeito para a temporada quente. O ceviche é servido somente à noite, de segunda a sexta. Funcionamento da casa: todos os dias para almoço, das 11h às 16h, e de segunda a sábado para jantar, das 18h à 0h. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516. FOTO: El Libertador/Divulgação

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QUEIJO CREMOSO

Chama-se Láttica uma das entradas mais saborosas do menu do Eliah: queijo de cabra cremoso, tomates confitados, redução de vinagre balsâmico e folhinhas de manjericão (R$ 58, acompanhado de torradas). O restaurante, com influência grega, funciona de terça a sábado para almoço e jantar. Aos domingos, abre apenas para almoço. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. FOTO: Reprodução/Instagram

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