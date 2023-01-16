As 10 melhores cervejarias para conhecer no litoral do ES

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Cervejaria Pocar - Itaúnas, Conceição da Barra

Itaúnas é o meu lugar favorito no Estado e confesso que já tem alguns anos que não vou pra lá. Mas ao saber que a vila do forró pé-de-serra agora tem cervejaria, vi o motivo que faltava para eu pegar estrada. A Cervejaria Pocar (@cervejaria_pocar) é um autosserviço que oferece 12 torneiras com cervejas próprias e também de convidadas, como a Hood e a Trindade. Entre as cervejas de Itaúnas, há estilos como Hop Lager, APA e India Pale Ale. FOTOS: Reprodução/Instagram

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Cervejaria Fascinium - São Mateus

A Fascinium (@cervejariafascinium) é uma tap house com um cardápio bem completo de petiscos e que oferece uma carta de cervejas próprias para os seus ˜fascinados". Há nove estilos na casa, que vão desde American Lager e Fruit Beer com manga e acerola até Vienna Lager e Session IPA. A cervejaria parece ser a pedida perfeita para um pós-praia no verão mateense, onde fica o famoso balneário de Guriri.

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Cervejaria Conceição - Linhares

A Conceição (@cervejariaconceicao) está há um bom tempo no meu radar de cervejarias que preciso visitar. Tanto pela qualidade das cervejas (bebi a Cacau Porter da casa e, desde então, nunca esqueci) quanto pelo ótimo trabalho que a cervejaria desenvolveu em Linhares, no Norte do Estado. Entre os estilos da casa, estão os tradicionais Pilsen, APA, Session IPA e Double IPA.

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Cervejaria Moro - Aracruz

Inovadora, a Moro (@cervejariamoro) também é uma cervejaria que vem ganhando espaço na cena capixaba. A marca tem sua própria tap house, que sempre conta com música ao vivo e oferece diversos estilos de cerveja para consumo no local ou para abastecer growlers. Destaque para a Weiss Livia Maria (que levou medalha de bronze na Copa Estadual de Cerveja Artesanal Capixaba), para a Red Ale e para a Stout.

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Cervejaria Incrível - Bicanga, Serra

Bicanga ganhou um point cervejeiro no estilo pé na areia, assim como os ares praianos pedem: a Incrível (@cervejariaincrivel) começou como um pequeno brewpub, mas destacou-se rapidamente na região e hoje recebe em seu palco músicos de todo o Estado. A carta de cervejas traz agradáveis surpresas com estilos diferentes, como Gose, Altbier e Bock.

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Cervejaria Alquimistas - Vitória

Sempre com cervejas excelentes e um espaço que faz jus à fama, a Alquimistas (@cervejariaalquimistas) é a bola da vez na Capital. A cervejaria oferece o serviço de delivery, growler station e também é uma pedida perfeita no pós-praia. Por lá, destaco a queridinha Virgulino IPA, que recentemente ganhou versões produzidas com café do Caparaó e também com cacau.

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Cervejaria Bravvikus - Itaparica, Vila Velha

A microcervejaria familiar liderada pelo mestre cervejeiro Fábio Anselmo é gigante na qualidade de suas cervejas. Também com serviço de growler station e coladinha com a orla de Itaparica, a Bravvikus (@bravvikus) é uma boa escolha para o pit stop pré e pós-praia. Com ambiente acolhedor, ideal para quem gosta beber no balcão, a casa tem como atrativo uma Red Ale deliciosa e também uma Pilsen de primeira qualidade.

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Cervejaria Speranza - Buenos Aires, Guarapari

Minha dica de cervejaria no maior e mais famoso balneário do Estado fica em um ambiente rural, nas montanhas de Guarapari. Mas o percurso não é demorado: com 15 minutos de carro a partir do Centro da cidade, você chega a Buenos Aires. Lá fica a Speranza (@cervejariasperanza), outra cervejaria que vem se destacando no cenário capixaba. Com uma área incrível e muito verde, a cervejaria tem cardápio de petiscos e oferece refeições completas, assim como uma boa carta de cervejas. Por lá, não deixe de provar a Vienna Lager.

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Buena Onda - Iriri, Anchieta

Um brewpub onde se ouve rock 'n' roll e que é um respiro em meio ao clima de veraneio que toma conta de Iriri. O Buena Onda (@buenaondabrewpub) já tem anos de história e é bem conhecido na região, tanto por suas cervejas de boa qualidade quanto pela atmosfera que só um legítimo pub oferece. A carta de cervejas inclui estilos clássicos e populares, como a trinca Pilsen, IPA e Stout.

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Maratabeer - Marataízes