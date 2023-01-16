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As 10 melhores cervejarias para conhecer no litoral do ES

É cerveja artesanal capixaba que você quer neste verão? Então, confira nosso guia cervejeiro com cidades do Espírito Santo banhadas pelo Atlântico

Públicado em 

16 jan 2023 às 18:41
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

O combo sol + cerveja tomou conta das praias capixabas e nós, cervejeiros, só temos a agradecer pelo boom do cenário cervejeiro por aqui.
Se há alguns anos só encontrávamos cervejas artesanais e de fabricação própria na Capital ou em alguns municípios da Grande Vitória, hoje em dia o jogo virou. 
É possível beber boas cervejas locais não apenas nas regiões metropolitana e serrana, mas também em várias cidades localizadas ao longo do litoral do Espírito Santo.
Se no inverno vamos para as montanhas consumir cervejas artesanais do interior, a dica agora é seguir para o mar. E para facilitar sua programação neste verãozão de janeiro, fiz uma lista indicando 10 entre as melhores cervejarias do litoral capixaba.
A ordem na estação, afinal, é beber melhor, beber local e aproveitar! Confira as sugestões abaixo.

01

Cervejaria Pocar - Itaúnas, Conceição da Barra

Itaúnas é o meu lugar favorito no Estado e confesso que já tem alguns anos que não vou pra lá. Mas ao saber que a vila do forró pé-de-serra agora tem cervejaria, vi o motivo que faltava para eu pegar estrada. A Cervejaria Pocar (@cervejaria_pocar) é um autosserviço que oferece 12 torneiras com cervejas próprias e também de convidadas, como a Hood e a Trindade. Entre as cervejas de Itaúnas, há estilos como Hop Lager, APA e India Pale Ale. FOTOS: Reprodução/Instagram

02

Cervejaria Fascinium - São Mateus

A Fascinium (@cervejariafascinium) é uma tap house com um cardápio bem completo de petiscos e que oferece uma carta de cervejas próprias para os seus ˜fascinados". Há nove estilos na casa, que vão desde American Lager e Fruit Beer com manga e acerola até Vienna Lager e Session IPA. A cervejaria parece ser a pedida perfeita para um pós-praia no verão mateense, onde fica o famoso balneário de Guriri. 

03

Cervejaria Conceição - Linhares

A Conceição (@cervejariaconceicao) está há um bom tempo no meu radar de cervejarias que preciso visitar. Tanto pela qualidade das cervejas (bebi a Cacau Porter da casa e, desde então, nunca esqueci) quanto pelo ótimo trabalho que a cervejaria desenvolveu em Linhares, no Norte do Estado. Entre os estilos da casa, estão os tradicionais Pilsen, APA, Session IPA e Double IPA.

04

Cervejaria Moro - Aracruz

Inovadora, a Moro (@cervejariamoro) também é uma cervejaria que vem ganhando espaço na cena capixaba. A marca tem sua própria tap house, que sempre conta com música ao vivo e oferece diversos estilos de cerveja para consumo no local ou para abastecer growlers. Destaque para a Weiss Livia Maria (que levou medalha de bronze na Copa Estadual de Cerveja Artesanal Capixaba), para a Red Ale e para a Stout.

05

Cervejaria Incrível - Bicanga, Serra

Bicanga ganhou um point cervejeiro no estilo pé na areia, assim como os ares praianos pedem: a Incrível (@cervejariaincrivel) começou como um pequeno brewpub, mas destacou-se rapidamente na região e hoje recebe em seu palco músicos de todo o Estado. A carta de cervejas traz agradáveis surpresas com estilos diferentes, como Gose, Altbier e Bock.

06

Cervejaria Alquimistas - Vitória

Sempre com cervejas excelentes e um espaço que faz jus à fama, a Alquimistas (@cervejariaalquimistas) é a bola da vez na Capital. A cervejaria oferece o serviço de delivery, growler station e também é uma pedida perfeita no pós-praia. Por lá, destaco a queridinha Virgulino IPA, que recentemente ganhou versões produzidas com café do Caparaó e também com cacau.

07

Cervejaria Bravvikus - Itaparica, Vila Velha

A microcervejaria familiar liderada pelo mestre cervejeiro Fábio Anselmo é gigante na qualidade de suas cervejas. Também com serviço de growler station e coladinha com a orla de Itaparica, a Bravvikus (@bravvikus) é uma boa escolha para o pit stop pré e pós-praia. Com ambiente acolhedor, ideal para quem gosta beber no balcão, a casa tem como atrativo uma Red Ale deliciosa e também uma Pilsen de primeira qualidade. 

08

Cervejaria Speranza - Buenos Aires, Guarapari

Minha dica de cervejaria no maior e mais famoso balneário do Estado fica em um ambiente rural, nas montanhas de Guarapari. Mas o percurso não é demorado: com 15 minutos de carro a partir do Centro da cidade, você chega a Buenos Aires. Lá fica a Speranza (@cervejariasperanza), outra cervejaria que vem se destacando no cenário capixaba. Com uma área incrível e muito verde, a cervejaria tem cardápio de petiscos e oferece refeições completas, assim como uma boa carta de cervejas. Por lá, não deixe de provar a Vienna Lager. 

09

Buena Onda - Iriri, Anchieta

Um brewpub onde se ouve rock 'n' roll e que é um respiro em meio ao clima de veraneio que toma conta de Iriri. O Buena Onda (@buenaondabrewpub) já tem anos de história e é bem conhecido na região, tanto por suas cervejas de boa qualidade quanto pela atmosfera que só um legítimo pub oferece. A carta de cervejas inclui estilos clássicos e populares, como a trinca Pilsen, IPA e Stout. 

10

Maratabeer - Marataízes

Em Marataízes, a praia da Areia Preta é a casa da Maratabeer (@maratabeer_oficial), bem famosinha entre os frequentadores do balneário no sul do Estado. A cervejaria tem música ao vivo com bandas de pop e rock e também conta com um cardápio variado de petiscos e caldos. Entre os estilos da marca, temos Session IPA, Pilsen, Red Ale e Summer Ale.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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