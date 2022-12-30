As melhores cervejas artesanais produzidas no ES em 2022

Após um período de baixa no mercado, em parte devido à pandemia, à saturação dos mesmos estilos e a receitas sem grandes novidades, a cena cervejeira capixaba parece ter reacendido em 2022.
Ao longo do ano, vimos várias cervejarias não tão conhecidas ganharem espaço com criações de alta qualidade; muitos estilos que fogem às American IPAs e suas variações; concursos locais e diversas medalhistas made in ES em concursos de peso, como o World Beer Awards e o Brasil Beer Cup.
Para dar uma atenção especial a tudo o que vi e bebi da terrinha este ano, fiz uma retrospectiva com as cinco melhores cervejas capixabas degustadas de janeiro até aqui.
Orgulho-me em dizer que temos estilos não tradicionais, como Dubbel e RIS envelhecida em barril, assim como temos uma excelente German Pilsen que se encaixa como perfeita para qualquer ocasião.
Confira minhas escolhidas abaixo e aproveite 2023 para prová-las. Garanto que são incríveis!
01
Aurora Damma Barrel Aged
Essa Russian Imperial Stout com rapadura, que é uma collab da Aurora Cervejaria, de Venda Nova, com a ilustre Cachaça Santa Terezinha, foi sem dúvidas a melhor cerveja do ES que bebi este ano. Além disso, a Damma levou a medalha de ouro na categoria Barrel Aged Beer da 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, realizada em outubro. Com ABV 10% e IBU 50, essa cerveja passa por envelhecimento em barril de cachaça e, por isso, ganha um caráter complexo inconfundível.
02
Três Santas O Êxtase de Santa Teresa
A Três Santas vem despontando na cena cervejeira local e nacional desde que surgiu, graças à altíssima qualidade dos seus rótulos. Uma prova disso é a medalha de bronze na categoria Belgian Style Tripel do Brasil Beer Cup 2022, realizado em outubro. A cervejaria de Santa Teresa também foi considerada a melhor na 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal. É uma das minhas apostas como grande cervejaria (e reduto gastronômico) do Estado. Aguardemos!
03
Convento Chocoporter
Ainda falando da 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, preciso exaltar a Porter com chocolate da Convento, que, inclusive, passou pela minha mesa de julgamento. O rótulo foi considerado Best of Show, ou seja, melhor cerveja do concurso, com pontuação acima da média. Com drinkability inesquecível e superequilibrada, essa cerveja tem tudo para conquistar até mesmo quem não é fã do estilo britânico. Além disso, é bem legal ver cervejarias da Grande Vitória se destacando na produção de estilos típicos de clima frio.
04
Nebulosa Dubbel
Em um belo dia deste ano, fui conhecer a cervejaria Nebulosa, no coração de Bento Ferreira, em Vitória. Enquanto o blues tomava conta do ambiente, me convidaram a tomar a Dubbel da casa. O estilo belga não é tão comum por aqui e também não costuma ser fácil de beber. Mas a Nebulosa Dubbel me encantou de uma maneira que me fez não querer saber de outro estilo pelo resto da noite. A Nebulosa é micro, porém se mostra como um respiro em meio a tanto mais do mesmo na cena local.
05
Loveland American Wheat
A terceira melhor American Wheat do Brasil, de acordo com a categoria Country Winner do World Beer Awards 2022, é de Ibatiba. Destaco também a German Pilsen da Loveland, ouro na categoria European Lagers e prata no Best of Show da Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, que me trouxe alívio: ufa! Temos lagers MUITO BOAS por aqui! A cervejaria, que também neste ano firmou parcerias de peso com outras cervejarias, como a Piwo, tem ganhado cada vez mais terreno e chamado atenção com a qualidade das cervejas que produz.