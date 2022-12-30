As melhores cervejas artesanais produzidas no ES em 2022

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Aurora Damma Barrel Aged

Essa Russian Imperial Stout com rapadura, que é uma collab da Aurora Cervejaria, de Venda Nova, com a ilustre Cachaça Santa Terezinha, foi sem dúvidas a melhor cerveja do ES que bebi este ano. Além disso, a Damma levou a medalha de ouro na categoria Barrel Aged Beer da 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, realizada em outubro. Com ABV 10% e IBU 50, essa cerveja passa por envelhecimento em barril de cachaça e, por isso, ganha um caráter complexo inconfundível.

02

Três Santas O Êxtase de Santa Teresa

A Três Santas vem despontando na cena cervejeira local e nacional desde que surgiu, graças à altíssima qualidade dos seus rótulos. Uma prova disso é a medalha de bronze na categoria Belgian Style Tripel do Brasil Beer Cup 2022, realizado em outubro. A cervejaria de Santa Teresa também foi considerada a melhor na 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal. É uma das minhas apostas como grande cervejaria (e reduto gastronômico) do Estado. Aguardemos!

03

Convento Chocoporter

Ainda falando da 1º Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, preciso exaltar a Porter com chocolate da Convento, que, inclusive, passou pela minha mesa de julgamento. O rótulo foi considerado Best of Show, ou seja, melhor cerveja do concurso, com pontuação acima da média. Com drinkability inesquecível e superequilibrada, essa cerveja tem tudo para conquistar até mesmo quem não é fã do estilo britânico. Além disso, é bem legal ver cervejarias da Grande Vitória se destacando na produção de estilos típicos de clima frio.

04

Nebulosa Dubbel

Em um belo dia deste ano, fui conhecer a cervejaria Nebulosa, no coração de Bento Ferreira, em Vitória. Enquanto o blues tomava conta do ambiente, me convidaram a tomar a Dubbel da casa. O estilo belga não é tão comum por aqui e também não costuma ser fácil de beber. Mas a Nebulosa Dubbel me encantou de uma maneira que me fez não querer saber de outro estilo pelo resto da noite. A Nebulosa é micro, porém se mostra como um respiro em meio a tanto mais do mesmo na cena local.

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Loveland American Wheat