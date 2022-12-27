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Cinco espumantes na faixa dos R$ 30 para brindar na virada

Garimpamos opções mais em conta da bebida oficial do réveillon disponíveis em supermercados e e-commerce na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 16:55

Taças de espumante | champanhe
Lista de HZ inclui espumantes de Brasil, Espanha e Argentina Crédito: Teddy Rawpixel
Já escolheu seu espumante para a virada? A poucos dias do réveillon, a bebida tradicional da festa está em alta nas lojas especializadas e nos supermercados. 
Em algumas gôndolas na Grande Vitória, é possível achar até o espumante brasileiro de R$ 30 eleito um dos melhores do mundo. Caso você não o encontre, sugerimos abaixo outros rótulos nessa faixa de preço. 
As cinco opções da lista, todas brut, custam entre R$ 29,99* e R$ 39,99*, e estão à venda em supermercados da Grande Vitória e em e-commerce que entrega no Espírito Santo. 
*Preços pesquisados nos supermercados Perim, Carone e no site Wine entre 22 e 27/12/2022. 

01

Aurora Brut (Brasil)

Elaborado pelo método charmat com uvas Chardonnay, esse espumante da Serra Gaúcha tem aromas predominantes de frutas cítricas e um toque de frutas tropicais. No paladar, é muito refrescante e equilibrado. Ideal para brindar e harmonizar com antepastos, canapés, peixes e risotos de frutos do mar. Vinícola: Aurora. Quanto: R$ 39,80, na rede de supermercados Perim.  

02

Lobo Negro Brut (Espanha)

O espumante é elaborado com Airén, uma uva ainda pouco conhecida no Novo Mundo, mas que origina vinhos de muita personalidade. O Lobo Negro foge do trivial e traz notas olfativas de maçã verde e de frutas cítricas, como abacaxi. Harmoniza com salada caprese, sardinha na brasa, sanduíche de pernil, bolinho de queijo, empada de palmito e pizza quatro queijos. Vinícola: Bodegas Lozano. Quanto: R$ 34,90, na Wine (wine.com.br). 

03

Pasión Española Brut (Espanha)

Produzido na Espanha, esse espumante combina bem com mariscos, peixes magros e apetitivos. É uma bebida bastante leve e macia, com borbulhas persistentes e ótimo custo-benefício. Vinícola: Pasión Española. Quanto: R$ 29,99, na rede de supermercados Carone.   

04

Séries by Salton Brut (Brasil)

De visual brilhante, com borbulhas finas e persistentes, o Séries expressa notas aromáticas de frutas frescas, como lima, maçã e banana, e de flores brancas. Vai bem com petiscos, massas com molhos suaves, carnes brancas grelhadas ou simplesmente como aperitivo. Suas uvas são Ugni Blanc e Prosecco. Vinícola: Salton. Quanto: R$ 36,48, na rede de supermercados Perim.  

05

Viniterra Omnium Brut Rosé (Argentina)

Leve, refrescante, com acidez na medida e aroma leve de morango. Assim é o rosé da Viniterra, produzido em Luján de Cuyo, na região de Mendoza. O espumante combina com peixes gordos (atum, salmão), carne suína, mariscos e aves. Também pode acompanhar sobremesas bem doces. Vinícola: Viniterra. Quanto: R$ 39,99, na rede de supermercados Carone.    

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