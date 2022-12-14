Espumante brasileiro de R$ 30 é eleito um dos melhores do mundo

Três espumantes brasileiros conquistaram o ouro no concurso Crédito: Shutterstock

A poucos dias das festas de Natal e réveillon, nada como ter à mão um ótimo espumante para surpreender na hora do brinde. E se ele tiver sido premiado como um dos dez melhores do mundo em 2022 e custar em média R$ 30?

Conde de Foucauld Brut Branco, produzido pela vinícola gaúcha Aurora e facilmente encontrado em supermercados do , produzido pela vinícola gaúcha Aurora e facilmente encontrado em supermercados do Espírito Santo , acaba de realizar essa façanha. O rótulo conquistou medalha de ouro no Effervescents du Monde 2022, considerado o maior concurso de espumantes do mundo.

Mas o rótulo da Aurora não foi o único brasileiro a entrar para o Top 10 da vigésima edição do evento, realizada no final de novembro em Dijon, na Borgonha, França. Durante a degustação, foram avaliados 482 vinhos, de 25 países, por um júri internacional composto de 80 especialistas.

O Salton Prosecco Brut, que custa em média R$ 40, e o Ponto Nero Live Celebration Brut Branco, cujo preço fica em torno dos R$ 50, também conquistaram o prêmio máximo na competição. Ambos são elaborados na Serra Gaúcha pelas vinícolas Salton e Família Valduga, respectivamente.

Conde de Foucauld, Salton Prosecco e Ponto Nero Live Celebration: medalha de ouro Crédito: Divulgação

O Conde de Foucauld é destinado a quem gosta de espumantes jovens, agradáveis e fáceis de beber. Feito com as uvas Riesling Itálico, Trebbiano e Moscato, o espumante tem aromas de frutas cítricas e sabor bastante marcante e fresco.

“Além do Effervescents du Monde, o Conde de Foucauld conquistou as medalhas no também francês Vinus, nos ingleses International Wine Challenge e Wine & Spirit Competition e no húngaro VinAgora, que mais do que o duplo ouro, foi eleito como Best of Brasil”, destacou Rodrigo Arpini Valerio, gerente de marketing da vinícola.

Aqui no Estado, o espumante mais barato entre os brasileiros no Top 10 do Effervescents du Monde 2022 está à venda nas redes de supermercados EPA, Atacadão, Carone e Perim.

OS ESPUMANTES TOP 10* NO EFFERVESCENTS DU MONDE 2022

Crémant d'Alsace AOC - Pinot Noir - Blanc de Noir - Dosage Zéro 2017 (França) Anjou AOP - Pierre Brévin - La Planchelière - Sparkling Rosé Sec (França)

Crémant de Limoux AOP - Clos des Demoiselles - Tête de Cuvée - Rosé Brut (França)

Vin Spumant - Vinaria Din Vale - Viorica - Alb Demisec (Moldávia)

Cipes - Traditional Cuvée - Okanagan Valley BC VQA 2004 (Canadá)

Cava Revesco - Carta Alta - Blanc Brut (Espanha)

Champagne Huguenot Tassin - Signature Brut (França)

Champagne Moutard-Dangin - Délicate Brut (França)

Vin Pétillant - Marcellu by Casanova - Muscatu Frizzante Blanc (França)

Vin Pétillant - Casanova - Isula d'Amore - Muscatu Frizzante Blanc (França)

Crémant de Limoux AOP - Rosé Brut (França)

Crémant de Limoux AOP - Château Martinolles - Rosé Brut (França)

Crémant de Loire AOP - Château de Champteloup - Tête de Cuvée - Rosé Brut (França)

Ponto Nero - Live Celebration - Branco Brut (Brasil)

Salton - Prosecco Branco Brut (Brasil)

Conde de Foucauld - Branco Brut (Brasil)

Crémant de Bourgogne AOP - Levert Frères - Chardonnay Brut 2020 (França)

Cava - Gran Baron - Bio Organic Brut (Espanha)

