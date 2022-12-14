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Espumante brasileiro de R$ 30 é eleito um dos melhores do mundo

Produzido na Serra Gaúcha, o Conde de Foucauld Brut Branco ganhou medalha de ouro e ficou no Top 10 do concurso Effervescents du Monde 2022, na França
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 19:27

Espumante, champagne
Três espumantes brasileiros conquistaram o ouro no concurso Crédito: Shutterstock
A poucos dias das festas de Natal e réveillon, nada como ter à mão um ótimo espumante para surpreender na hora do brinde. E se ele tiver sido premiado como um dos dez melhores do mundo em 2022 e custar em média R$ 30? 
O Conde de Foucauld Brut Branco, produzido pela vinícola gaúcha Aurora e facilmente encontrado em supermercados do Espírito Santo, acaba de realizar essa façanha. O rótulo conquistou medalha de ouro no Effervescents du Monde 2022, considerado o maior concurso de espumantes do mundo. 
Mas o rótulo da Aurora não foi o único brasileiro a entrar para o Top 10 da vigésima edição do evento, realizada no final de novembro em Dijon, na Borgonha, França. Durante a degustação, foram avaliados 482 vinhos, de 25 países, por um júri internacional composto de 80 especialistas.  
O Salton Prosecco Brut, que custa em média R$ 40, e o Ponto Nero Live Celebration Brut Branco, cujo preço fica em torno dos R$ 50, também conquistaram o prêmio máximo na competição. Ambos são elaborados na Serra Gaúcha pelas vinícolas Salton e Família Valduga, respectivamente. 
Conde de Foucauld, Salton Prosecco e Ponto Nero Celebration: espumantes brasileiros brut premiados na França
Conde de Foucauld, Salton Prosecco e Ponto Nero Live Celebration: medalha de ouro Crédito: Divulgação
O Conde de Foucauld é destinado a quem gosta de espumantes jovens, agradáveis e fáceis de beber. Feito com as uvas Riesling Itálico, Trebbiano e Moscato, o espumante tem aromas de frutas cítricas e sabor bastante marcante e fresco. 
“Além do Effervescents du Monde, o Conde de Foucauld conquistou as medalhas no também francês Vinus, nos ingleses International Wine Challenge e Wine & Spirit Competition e no húngaro VinAgora, que mais do que o duplo ouro, foi eleito como Best of Brasil”, destacou Rodrigo Arpini Valerio, gerente de marketing da vinícola. 
Aqui no Estado, o espumante mais barato entre os brasileiros no Top 10 do Effervescents du Monde 2022 está à venda nas redes de supermercados EPA, Atacadão, Carone e Perim. 

OS ESPUMANTES TOP 10* NO EFFERVESCENTS DU MONDE 2022

  1. Crémant d'Alsace AOC - Pinot Noir - Blanc de Noir - Dosage Zéro 2017 (França)
  2. Anjou AOP - Pierre Brévin - La Planchelière - Sparkling Rosé Sec (França)
  3. Crémant de Limoux AOP - Clos des Demoiselles - Tête de Cuvée - Rosé Brut (França)
  4. Vin Spumant - Vinaria Din Vale - Viorica - Alb Demisec (Moldávia)
  5. Cipes - Traditional Cuvée - Okanagan Valley BC VQA 2004 (Canadá)
  6. Cava Revesco - Carta Alta - Blanc Brut (Espanha)
  7. Champagne Huguenot Tassin - Signature Brut (França)
  8. Champagne Moutard-Dangin - Délicate Brut (França)
  9. Vin Pétillant - Marcellu by Casanova - Muscatu Frizzante Blanc (França)
  10. Vin Pétillant - Casanova - Isula d'Amore - Muscatu Frizzante Blanc (França)
  11. Crémant de Limoux AOP - Rosé Brut (França)
  12. Crémant de Limoux AOP - Château Martinolles - Rosé Brut (França)
  13. Crémant de Loire AOP - Château de Champteloup - Tête de Cuvée - Rosé Brut (França)
  14. Ponto Nero - Live Celebration - Branco Brut (Brasil)
  15. Salton - Prosecco Branco Brut (Brasil)
  16. Conde de Foucauld - Branco Brut (Brasil)
  17. Crémant de Bourgogne AOP - Levert Frères - Chardonnay Brut 2020 (França)
  18. Cava - Gran Baron - Bio Organic Brut (Espanha)
Alguns vinhos apresentaram características idênticas, de forma que o Top 10 de 2022 inclui 18 vinhos. Fonte: www.effervescents-du-monde.com.

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