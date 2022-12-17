Como fazer drinques com espumante para as festas de fim de ano

01

BELLINI

Esse drinque basicamente harmoniza espumante com suco de pêssego. É um clássico italiano! A dica para deixar essa mistura ainda mais gostosa é utilizar um suco bem concentrado e servi-lo bem gelado.

02

ROSSINI

O drinque é um "primo" do Bellini. A diferença entre eles é o suco usado como base. Ao invés do de pêssego, no Rossini entra o suco de morango. Uma dica é adicionar uma colher rasa de chá de açúcar para cada três morangos.

03

MIMOSA