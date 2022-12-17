Como fazer drinques com espumante para as festas de fim de ano

Natal e réveillon chegando e o espumante está em alta para as festas de fim de ano. A propósito, três borbulhantes brasileiros acabam de ser eleitos entre os dez melhores do mundo pelo júri do concurso Effervescents do Monde.
Então, que tal aproveitar a versatilidade dessa bebida cheia de charme para inovar nas opções do brinde?
Para isso, não faltam possibilidades de combiná-la em drinques deliciosos e bem refrescantes. Além dos clássicos que você vê na lista abaixo, sugerimos três receitas que misturam espumante e gim. Tim-tim!
01
BELLINI
Esse drinque basicamente harmoniza espumante com suco de pêssego. É um clássico italiano! A dica para deixar essa mistura ainda mais gostosa é utilizar um suco bem concentrado e servi-lo bem gelado.
02
ROSSINI
O drinque é um "primo" do Bellini. A diferença entre eles é o suco usado como base. Ao invés do de pêssego, no Rossini entra o suco de morango. Uma dica é adicionar uma colher rasa de chá de açúcar para cada três morangos.
03
MIMOSA
Esse é muito servido em brunchs. O Mimosa combina espumante com suco de laranja e cai bem especialmente nos dias de calor. Em geral, a proporção adequada para o drinque é uma dose de espumante brut para cada duas doses de suco de laranja.
GIM, PROSECCO E GRAPE TEA
INGREDIENTES:
30 ml de gim
30 ml de Grape Tea Limão Siciliano e Erva Cidreira
120 ml de espumante Prosecco
Gelo à vontade
30 ml de gim
30 ml de Grape Tea Limão Siciliano e Erva Cidreira
120 ml de espumante Prosecco
Gelo à vontade
- COMO FAZER - Comece enchendo um copo ou taça com a quantidade de gelo desejada. Depois, inclua a dose de gim, seguida pelo Grape Tea. Acrescente o espumante. A dica é sempre respeitar essa ordem dos ingredientes, sem misturá-los manualmente ou no liquidificador. Se quiser, finalize com uma lâmina de grapefruit ou decore a taça com uma fruta de sua preferência.
GIN SENSATION
INGREDIENTES:
30 ml de gim
60 ml de Grape Tea Água de Coco
120 ml de espumante Moscatel
Gelo à vontade
30 ml de gim
60 ml de Grape Tea Água de Coco
120 ml de espumante Moscatel
Gelo à vontade
- COMO FAZER - Em uma taça, comece adicionando o gelo e a dose de gim. Em seguida, acrescente o Grape Tea e o espumante. Misture todos os ingredientes. Decore a taça com três rodelas de limão e um raminho de alecrim ou tomilho.
ROSÉ DREAM
INGREDIENTES:
30 ml de gim com extrato de frutas vermelhas
60 ml de Grape Tea Frutas Vermelhas
120 ml de espumante Prosecco Rosé
Gelo à vontade
30 ml de gim com extrato de frutas vermelhas
60 ml de Grape Tea Frutas Vermelhas
120 ml de espumante Prosecco Rosé
Gelo à vontade
- COMO FAZER - Comece enchendo a taça com a quantidade de gelo desejada. Depois, inclua a dose de gim, seguida pelo Grape Tea. Finalize com o espumante e misture suavemente os ingredientes. Decore a taça com a fruta de sua preferência.
Com informações da assessoria de imprensa da Salton.