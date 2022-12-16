De ceias a panetones: HZ traz guia de encomendas para o Natal

- Terá

dois menus de encomendas, com pratos para duas e para quatro pessoas. Entre os itens, destaca-se o

Bacalhau à Gomes de Sá (a partir de R$ 110/

700g) e o Gratinado da Ilha

(a partir de R$ 138/700g), que é arroz de camarão com coco, creme de banana com camarão, molho de tomate, parmesão, muçarela e camarão VG. A sobremesa é um bolo red velvet natalino (R$ 140/aro 15).

até 20/12 pelo (27) 98825-6714. Centro, Vitória.