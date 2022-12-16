De ceias a panetones: HZ traz guia de encomendas para o Natal

Ainda não encomendou sua ceia de Natal? Preparamos uma lista com diversas opções de entradas, petiscos, pratos e sobremesas, além do clássico panetone, para pedir com antecedência na Grande Vitória.
A lista inclui produtos de restaurantes, rotisserias, bufês e docerias que aceitam pedidos pelo menos até o dia 20/12, terça-feira.
Alguns locais estarão abertos para compras na véspera do Natal. Fique de olho nas datas e horários e programe-se!
ENTRADAS E PRATOS PARA A CEIA
- PASSIONE PASTA - Recém-inaugurada, a casa especializada em massas artesanais propõe um cardápio especial para ceias e confraternizações de fim de ano. Entre as opções, camarão cremoso na moranga (R$ 280/quatro pessoas), polpetone recheado de brie ao molho rústico de tomate e manjericão (R$ 140/quatro pessoas) e nhoque de grana padano com molho funghi (R$ 180/quatro pessoas). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99910-7727. Parque das Castanheiras, Vila Velha.
- MONTE LÍBANO - A rede de padarias aceita encomendas de todos os itens clássicos da ceia, dos assados à sobremesa. No menu, destacam-se Bacalhau Espiritual (87/500g), terrine de quatro queijos com molho de frutas vermelhas (R$ 49/500g), musse de queijo ao pesto (R$ 94,90/1 kg), salada de berinjela (R$ 49,50/500g) e rabanadas (R$ 74,90/1 kg). Encomendas: até 22/12 pela central de encomendas: (27) 2233-7084/99656-4752 ou nas lojas físicas em Vitória e Vila Velha.
- A OCA - Terá dois menus de encomendas, com pratos para duas e para quatro pessoas. Entre os itens, destaca-se o Bacalhau à Gomes de Sá (a partir de R$ 110/700g) e o Gratinado da Ilha (a partir de R$ 138/700g), que é arroz de camarão com coco, creme de banana com camarão, molho de tomate, parmesão, muçarela e camarão VG. A sobremesa é um bolo red velvet natalino (R$ 140/aro 15). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 98825-6714. Centro, Vitória.
- BARUK RESTAURANTE - Berinjela picante com pimentão nozes e snoubar (R$ 49/porção inteira), pimentão vermelho com nozes e romã (R$ 49/inteiro), coalhada seca com zaatar (R$ 43/inteiro), arroz com lentilha e cebola dourada (R$ 65/inteiro) e carneiro ao vinho, especiarias libanesas e molho de hortelã (R$ 198/inteiro) são opções da casa árabe para a ceia. Encomendas: (27) 3225-1541. Pedidos até 24/12 (Natal) e 31/12 (réveillon) e funcionamento nesses dias das 10h às 16h. Mata da Praia, Vitória.
- EMPÓRIO ÁRABE - Ceia para duas pessoas inclui 10 quibes coquetel, 10 esfirras coquetel (carne ou ricota), 400g de carneiro, 250g de arroz de lentilha, 250g de homus, 250g de quibe cru, 250g de coalhada e meia dúzia de pão árabe. Quanto: R$ 373. É possível encomendar pratos avulsos. Encomendas: até 23/12 (Natal), até 17h, e até 30/12 (réveillon), também até 17h, pelo (27) 3227-5599 e 99870-7525. Praia do Suá, Vitória.
- GABÊ FAMILY FOOD - Ceia completa com salpicão, farofa, arroz e carne, para seis pessoas, a R$ 450. O menu de encomendas inclui ainda salpicão de frango com alho-poró (R$ 84/800g), arroz à grega (R$ 47/500g), sobrecoxa desossada confitada (R$ 195/6 unidades) e quiche caprese (R$ 179 a unidade). Encomendas: até 22/12 pelo (27) 3025-2070 e 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória.
- SOETA RESTAURANTE - Salpicão de peru com batata crocante (R$ 42/250g); salada de chester, maçã verde, aipo, iogurte e nozes (R$ 48/250g); lasanha de cordeiro com molho de tomate (R$ 68/500g); arroz de pato confitado e desfiado, lentilha e linguiça (R$ 75/500g); chester assado em crosta de ervas e parmesão (R$ 450 a peça) e mil-folhas de palmito, batata, cogumelos e tender (R$ 55/500g) fazem parte do menu de Natal. Encomendas: até 20/12 pelo (27) 98875-1032. Praia do Canto, Vitória.
- CAROL SARDENBERG - A chef prepara opções como pernil suíno com batata e cebola (R$ 250/para 10 pessoas), batatas bravas com linguiça (R$ 70/1kg), salada de cevadinha (R$ 120/1kg) e arroz vermelho com cogumelos (R$ 160/1kg). Também é possível pedir terrines, brusquetas, barquetes e cogumelos recheados de entrada (a partir de R$ 120, para oito pessoas). Encomendas: até 22/12 pelo (27) 99963-8383. Praia do Canto, Vitória.
- DELICATUS - As terrines, com cerca de 1,5kg cada uma, são o destaque do menu de fim de ano. Entre as versões, há salmão em duas texturas com gravlax; quatro queijos com castanhas tostadas em especiarias, mel e alho; e cebola caramelizada, presunto cru e gorgonzola (valores entre R$ 200 e R$ 240). Encomendas: com pelo menos 48 horas de antecedência pelo (27) 99507-7091. Bairro República, Vitória.
- EDNA JABOUR BUFFET E DOCERIA - O menu de fim de ano traz cinco opções de ceia completa para seis pessoas, com carne e acompanhamentos, a preços que variam de R$ 748 a R$ 1.100 de acordo com os itens escolhidos. Na lista de pratos avulsos há itens como lombo suíno recheado com ricota, queijo, passas e nozes ao molho de laranja e gengibre (R$ 190/1 kg) e lombo de bacalhau confitado com batata, cebola e alho (R$ 240/1 kg). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99277-9011. Santa Lúcia, Vitória.
- EMPÓRIO BISTUT'S - Carne filé ao molho de cogumelos (R$ 390), salmão com tomatinho confit ao molho de espinafre (R$ 380), cordeiro ao molho de hortelã (R$ 390), pernil ao molho de alecrim com batatinha, mini cebola e farofa (R$ 320), peru assado (R$ 420) e tender bolinha ao molho de abacaxi (R$ 220), todos para seis pessoas, são opções para o Natal. Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99291-2299. Mata da Praia, Vitória.
- SALEDOCE - Pernil assado com páprica defumada e especiarias (R$ 129/1kg), costelinha de porco com molho barbecue zero açúcar (R$ 129/1kg), farofa de bacon e linguiça artesanais (R$ 69/1 kg) e batatas assadas na manteiga ghee (R$ 29/1kg) estão entre as pedidas no restaurante e delivery. Encomendas: até 20/12 no site, pelo link https://saledoce.menuintegrado.com.br. Novo México, Vila Velha.
- EXTRABOM E EXTRAPLUS - O menu de pratos natalinos sob encomenda inclui tropeiro (R$ 59,90/1kg), farofa (R$ 49,90/1kg), chester assado e decorado (R$ 94,90/1kg), pernil suíno assado (R$ 89,90/1kg), peru assado (R$ 94,90/1 kg), torta de bacalhau (R$ 139,90/1kg) e rabanada de panetone (R$ 36,90/1kg). Encomendas: com 24 horas de antecedência, até 23/12, nas lojas do Extrabom de Jardim Camburi e Praia do Suá (Vitória), Jacaraípe (Serra), Itapoã (Vila Velha), Muquiçaba, Praia do Morro e Centro (Guarapari), além do Extraplus da Praia da Costa, em Vila Velha.
SOBREMESAS PARA A CEIA
- LUARA GALANTE - A torta La Banane, feita de biscoito, creme de baunilha, chocolate gold, banana caramelada e merengue suíco brûlèe (R$ 170/de oito a dez porções) é destaque no menu de Natal, que traz ainda a La Pomme, com camadas de doce de maçã e stroopwafel (biscoito de caramelo com canela), pelo mesmo valor, e o Brownie Noel, que leva doce de leite, creme de cream cheese e chocolate branco, stroopwafel e frutas vermelhas (R$ 215). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99928-5840. Morada de Camburi, Vitória.
- DEDO DE MOÇA - O bolotone é destaque entre as sobremesas de Natal, nas versões Frutas Cristalizadas (R$ 38/350g), Gotas de Chocolate (R$ 38/350g), Castanhas e Gotas de Chocolate (R$ 45/400g), Castanhas e Frutas Cristalizadas (R$ 45/400g) e Trufado de Chocolate (R$ 58/450g). Também é possível encomendar cheesecakes (frutas vermelhas, nozes ou Floresta Negra) e musses de chocolate. Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99775-1642. Praia do Canto, Vitória.
- THAÍS GÓIS - Taças recheadas também são uma aposta da doceria para o Natal. A Red Velvet intercala camadas de bolo, creme rosé de castanha de caju e geleia de frutas vermelhas (R$ 200, com 1kg aprox.); a de especiarias vem com doce de leite, nozes e merengue (R$ 180/1 kg); e a Chocolate com Avelã reúne bolo de chocolate, brigadeiro e musse de avelãs (R$ 180/1kg). Os produtos não contêm glúten, lactose, açúcar refinado e xilitol. Encomendas: até 22/12 pelo (27) 99816-1828 ou na loja física. Praia do Canto, Vitória.
- INÊS CAKE COFFEE - A cafeteria fica no Masterplace Mall e está aceitando encomendas de sobremesas, bolos, docinhos, salgadinhos e rabanadas. A rabanada recheada (sabores Ninho, brigadeiro 50% cacau e doce de leite) sai por R$ 85 o quilo e a sem recheio custa R$ 40 o quilo. Encomendas: com Taynar, pelo (27) 99281-9000 ou pelo Instagram @inescakecoffee (direct). Santa Luiza, Vitória.
- D'BELÉM DOÇARIA PORTUGUESA - Pastel de Belém (R$ 42/6 unidades), Toucinho do Céu (R$ 140/14 fatias) e Torta de Sintra (R$ 140/14 fatias) são os doces que a casa faz sob encomenda para a ceia. Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99657-5300. Praia do Canto, Vitória.
- ISABELA MOREIRA - Para o Natal, a chef aceita encomendas de cheesecake de frutas vermelhas (R$ 155/1kg/15cm), terrine (R$ 110/900g) e torre de brownie recheada com doce de leite e coberta com brigadeiro meio amargo (R$ 99/700g). Todas serão decoradas com ouro comestível. Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99930-6350. Jardim da Penha, Vitória.
- CASA GRAVIOLA - O brownie da casa (R$ 180) e as tortas cheesecake (R$ 310), vegan banoffee (R$ 180) e musse de chocolate (R$ 210) podem ser encomendadas com até dois dias de antecedência. Encomendas: (27) 3201-8601 e 99945-5561 (WhatsApp). Praia do Canto, Vitória.
- PANECALLO ALIMENTARI - O empório italiano terá para encomenda tiramisù (R$ 85), torta mantovana (R$ 65) e doçuras como o croissant de creme pasticcera e Nutella (10 unidades a R$ 120). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99873-8781. Jardim da Penha, Vitória.
PANETONES E DOCES NATALINOS
- AMORAS ALIMENTOS FUNCIONAIS - O cardápio de Natal da Amoras, em Vila Velha, é composto de produtos sem glúten e sem lactose, e alguns também sem açúcar. Entre as pedidas, há panetone (R$ 52/500g), chocotone (R$ 59/500g) e duplas de panetone trufado nas versões maracujá e pitaya (R$ 79/250g cada um) e chocolate e doce de leite (R$ 69/250g cada um). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99204-3499.
- FEITO EM CASA - Além dos chocotones recheados, a doceria produz sob encomenda o Bolinho Noel, para até quatro pessoas, com massa e recheio à escolha (R$ 82), e a guirlanda de brownie de chocolate com brigadeiros, nuts e morangos (R$ 96). Encomendas: até 22/12 pelo (27) 99512- 3721. Jardim Camburi, Vitória.
- JUCÁ PADARIA ARTESANAL - O cardápio de Natal inclui itens como pão doce com raspas de laranja, calda e frutas (R$ 39/450g), panetone de frutas vermelhas com crostinha de açúcar (R$ 68/500g) e chocotone com farofinha de coco, chocolate e crocante de caju (R$ 68/500g). Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99897-5227. Mata da Praia e Praia do Canto, Vitória.
- KARUNÃ - Os panetones e chocotones artesanais são veganos e custam de R$ 40 (tradicional/300g) a R$ 60 (trufado/500g). Destaque também para o minibolo natalino sem glúten, com frutas secas, especiarias, glacê de limão e castanha-do-Pará (R$ 30/300g). Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99943-5852. Jardim da Penha, Vitória.
- LAU SWEETIES - O cardápio natalino traz em destaque as taças de sobremesa. Bombom de uva, Ninho com geleia de morango, tortinha de limão e brownie com Nutella estão na lista de sabores (a partir de R$ 120, com 1,5 kg em média). Encomendas: até 22/12. (27) 99577-0179. Itararé, Vitória.
- LU FRANCO CONFEITARIA ARTESANAL - Pistache, praliné, duo de brigadeiros, caramelo, Nutella e crocante de nozes com doce de leite são os sabores de chocotone do menu. São quatro faixas de preço: R$ 49 (P), R$ 90 (2/P), R$ 79 (M) e R$ 125 (G). Bombontone, guirlanda de brownie, sobremesa na taça, bolo natalino e lata de trufas completam o menu. Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99800-3399. Praia da Costa, Vila Velha.
- MARIA MERENGUE - Charlotes, sobremesas na taça, caixinhas de macaron e bolas natalinas compõem o cardápio de Natal da doceria. Destaque para a charlote de morango, feita de massa branca, creme bavaroise, morangos frescos, chantili e biscoito champanhe artesanal, nos tamanhos mini (R$ 18) e com aro 20 (R$ 149). Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99279-0203. Colina de Laranjeiras, Serra.
- OLIMA CULINÁRIA - Aceita pedidos de panetone e chocotone (R$ 70/500g) e aposta em um pão especial, Estrela do Natal, recheado com creme de amêndoas e coberto com curd de limão siciliano e amêndoas laminadas (R$ 27 cada um). Pirulito de chocolate, rabanada, estrelinhas de canela e casinha mágica de gingerbread completam o menu. Encomendas: até 22/12 pelo (27) 99789-7807. Jardim Camburi, Vitória.
- SOIÔ DOCES - Bolos, sobremesas na taça, panetones, palha italiana e biscoito natalino de caramelo salgado em embalagens presenteáveis estão na lista de itens sob encomenda. O panetone é recheado com creme de baunilha e doce caseiro de morango e o chocotone com brigadeiros branco e ao leite (R$ 120 cada um, com aproximadamente 800g). Encomendas: até 21/12 pelo (27) 99917-4544. Santa Lúcia, Vitória.