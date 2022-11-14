Saiba como fazer panetone caseiro de liquidificador

Em uma tigela, misture o fermento e a farinha. Reserve.

Bata no liquidificador os ovos, o suco, o leite, a margarina e o açúcar.

Despeje em uma tigela, adicione aos poucos a farinha reservada, coloque a essência e misture tudo com uma colher.

Acrescente o damasco e as nozes e misture bem.



Coloque para crescer em formas próprias para panetone por uma hora ou até dobrar de volume.



Leve para assar por aproximadamente 35 minutos.

