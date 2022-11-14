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Natal chegando

Saiba como fazer panetone caseiro de liquidificador

Já que o típico pão natalino está mais caro este ano, HZ sugere uma alternativa prática e mais em conta para não deixá-lo faltar na ceia
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 08:00

Panetone de liquidificador é uma forma prática de reproduzir em casa uma das receitas mais icônicas do Natal. 
Então, se você é fã do clássico pão natalino e quer colocar a mão na massa (mesmo sem ter muita habilidade na cozinha), fique de olho no passo a passo. 
Essa receita de panetone caseiro rende três peças de 500g cada uma, e as frutas cristalizadas e oleaginosas da massa ficam a critério de quem prepara. A ideia é usar e abusar da criatividade. 

PANETONE CASEIRO DE LIQUIDIFICADOR

Panetone
O panetone com frutas é um ícone do Natal Crédito: Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • 3 ovos
  • 3/4 de xícara de suco de laranja
  • 1/2 xícara de leite
  • 1/2 xícara de margarina
  • 2 xícaras rasas de açúcar
  • 600g de farinha de trigo
  • 1 envelope de fermento granulado próprio para pães
  • 1 colher (sobremesa) de essência para panetone
  • 1 xícara de damascos picados envolvidos em farinha
  • 1/2 xícara de nozes picadas
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, misture o fermento e a farinha. Reserve. 
  2. Bata no liquidificador os ovos, o suco, o leite, a margarina e o açúcar.
  3. Despeje em uma tigela, adicione aos poucos a farinha reservada, coloque a essência e misture tudo com uma colher. 
  4. Acrescente o damasco e as nozes e misture bem.
  5. Coloque para crescer em formas próprias para panetone por uma hora ou até dobrar de volume.
  6. Leve para assar por aproximadamente 35 minutos.
  7. A receita rende três panetones de 500g, e as frutas devem ser adicionadas a gosto, podendo variar de acordo com a criatividade de quem prepara. 
Fonte: Consul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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