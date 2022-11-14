Saiba como fazer panetone caseiro de liquidificador

Panetone de liquidificador é uma forma prática de reproduzir em casa uma das receitas mais icônicas do Natal.
Então, se você é fã do clássico pão natalino e quer colocar a mão na massa (mesmo sem ter muita habilidade na cozinha), fique de olho no passo a passo.
Essa receita de panetone caseiro rende três peças de 500g cada uma, e as frutas cristalizadas e oleaginosas da massa ficam a critério de quem prepara. A ideia é usar e abusar da criatividade.
PANETONE CASEIRO DE LIQUIDIFICADOR
INGREDIENTES:
- 3 ovos
- 3/4 de xícara de suco de laranja
- 1/2 xícara de leite
- 1/2 xícara de margarina
- 2 xícaras rasas de açúcar
- 600g de farinha de trigo
- 1 envelope de fermento granulado próprio para pães
- 1 colher (sobremesa) de essência para panetone
- 1 xícara de damascos picados envolvidos em farinha
- 1/2 xícara de nozes picadas
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture o fermento e a farinha. Reserve.
- Bata no liquidificador os ovos, o suco, o leite, a margarina e o açúcar.
- Despeje em uma tigela, adicione aos poucos a farinha reservada, coloque a essência e misture tudo com uma colher.
- Acrescente o damasco e as nozes e misture bem.
- Coloque para crescer em formas próprias para panetone por uma hora ou até dobrar de volume.
- Leve para assar por aproximadamente 35 minutos.
- A receita rende três panetones de 500g, e as frutas devem ser adicionadas a gosto, podendo variar de acordo com a criatividade de quem prepara.
Fonte: Consul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.