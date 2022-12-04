Aprenda a fazer red velvet, bolo vermelho que é a cara do Natal

Em uma batedeira, bata os ovos, a margarina e o açúcar até obter um creme claro.

Acrescente a farinha e o leite e continue batendo.

Em seguida, coloque o restante dos ingredientes e termine de bater.

Em uma forma untada, coloque a massa e leve ao forno médio por 180ºC durante 25 minutos.

Após amornar, desenforme o bolo e reserve.

Recheio: em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo e mexa até desgrudar da panela. Desligue e reserve.