Aprenda a fazer red velvet, bolo vermelho que é a cara do Natal

O bolo red velvet, ou "veludo vermelho" na tradução para português, é um dos queridinhos de quem frequenta docerias. Aqui no Estado, é raro encontrar uma que não ostente essa belezura na vitrine.
E como o red velvet é a cara do Natal, decidimos desvendar os segredos de sua receita para que você, caso se anime, prepare a guloseima para as festas de fim de ano.
BOLO RED VELVET
Rendimento: 12 pedaços
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 350g de farinha de trigo
- 300ml de leite integral
- 340g de açúcar
- 200g de margarina
- 3 ovos
- 15g de chocolate em pó 50% cacau
- 15g de fermento em pó
- 50g de corante vermelho
- 15ml de essência de baunilha
- Para o recheio:
- 300ml de leite condensado
- 350ml de creme de leite
- 300g de chocolate branco
- Para decorar:
- 1 caixa de morangos
- 300g de chantili
MODO DE PREPARO:
- Em uma batedeira, bata os ovos, a margarina e o açúcar até obter um creme claro.
- Acrescente a farinha e o leite e continue batendo.
- Em seguida, coloque o restante dos ingredientes e termine de bater.
- Em uma forma untada, coloque a massa e leve ao forno médio por 180ºC durante 25 minutos.
- Após amornar, desenforme o bolo e reserve.
- Recheio: em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo e mexa até desgrudar da panela. Desligue e reserve.
- Montagem: corte o bolo ao meio e tire um pouco do farelo para usar na decoração. Recheie e cubra o bolo todo com o chantili. Coloque os morangos e finalize com pitangas de chantili e o farelo do bolo.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.