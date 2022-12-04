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Aprenda a fazer red velvet, bolo vermelho que é a cara do Natal

Receita alterna camadas de massa vermelha e recheio cremoso feito com leite condensado, creme de leite e chocolate branco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 06:00

Bolo red velvet
Red velvet: dica de sobremesa para as festas de fim de ano Crédito: Divino Fogão/Divulgação
O bolo red velvet, ou "veludo vermelho" na tradução para português, é um dos queridinhos de quem frequenta docerias. Aqui no Estado, é raro encontrar uma que não ostente essa belezura na vitrine. 
E como o red velvet é a cara do Natal, decidimos desvendar os segredos de sua receita para que você, caso se anime, prepare a guloseima para as festas de fim de ano.  

BOLO RED VELVET 

Rendimento: 12 pedaços
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 350g de farinha de trigo
  • 300ml de leite integral
  • 340g de açúcar
  • 200g de margarina
  • 3 ovos
  • 15g de chocolate em pó 50% cacau
  • 15g de fermento em pó
  • 50g de corante vermelho
  • 15ml de essência de baunilha
  • Para o recheio:
  • 300ml de leite condensado
  • 350ml de creme de leite
  • 300g de chocolate branco
  • Para decorar:
  • 1 caixa de morangos
  • 300g de chantili
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma batedeira, bata os ovos, a margarina e o açúcar até obter um creme claro. 
  2. Acrescente a farinha e o leite e continue batendo. 
  3. Em seguida, coloque o restante dos ingredientes e termine de bater. 
  4. Em uma forma untada, coloque a massa e leve ao forno médio por 180ºC durante 25 minutos. 
  5. Após amornar, desenforme o bolo e reserve.
  6. Recheio: em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo e mexa até desgrudar da panela. Desligue e reserve.
  7. Montagem: corte o bolo ao meio e tire um pouco do farelo para usar na decoração. Recheie e cubra o bolo todo com o chantili. Coloque os morangos e finalize com pitangas de chantili e o farelo do bolo.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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